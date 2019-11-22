С мировым рекордом: Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии

В японском Саппоро стартовал шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию. Победу в короткой программе у девушек одержала Алёна Косторная. За свой прокат российская спортсменка набрала 85,04 балла и побила мировой рекорд Рики Кихиры, которая на домашней арене заняла второе место. Олимпийская чемпионка Алина Загитова сорвала каскад и не смогла выполнить его со второй попытки. Она показала худший в своей взрослой карьере результат и расположилась на четвёртой промежуточной позиции.

Самые интригующие соревнования среди фигуристок в серии Гран-при выпали на долю японского этапа. В Саппоро собрались сразу три девушки, которых можно причислить к фаворитам любого турнира, — Рика Кихира, Алёна Косторная и Алина Загитова. Болельщики, которые могли уже подустать от слишком убедительных побед россиянок Анны Щербаковой и Александры Трусовой, предвкушали напряжённую борьбу на протяжении двух дней соревнований.

Перед стартом турнира Кихира попыталась оказать психологическое давление на соперниц и объявила о своих наполеоновских планах: в произвольной программе она попробует исполнить четверной сальхов, который ни Косторной, ни Загитовой не подвластен. На тренировках Кихира обычно падала на новом для себя элементе, но однажды всё-таки приземлилась с него. При этом японка не забывала и о фирменном тройном акселе, который в её исполнении тоже становится неоспоримым аргументом.

Обычно если на соревнованиях кто-то из девушек собирается исполнить четверной прыжок, то смысл короткой программы сразу практически теряется — Щербакова и Трусова, например, отыгрывали любые отставания после первого дня. Но Кихира пока ещё не записалась в эксклюзивный клуб «квадисток», в который входят всего пять девушек. Так что и ей, и россиянкам предстояло настроиться по максимуму на короткий прокат, в котором каждый потерянный балл в перспективе может стоить более ценной медали.

Из этой компании фавориток, каждая из которых к тому же претендует на путёвку в финал Гран-при, на лёд первой вышла Косторная. Небольшая неудача на Гран-при во Франции, когда за программу с тройным недокрученным акселем она получила меньше, чем с двойным, не сломила фигуристку и не повлияла на её планы. Косторная вновь исполнила этот сложнейший элемент, и на этот раз судьям было не к чему придраться. Тройной аксель получился лучше, чем его исполняют мужчины, — с той же высотой, но более изысканным выездом.

На этом российская фигуристка не остановилась — такими же классными получились и тройной лутц, и каскад флип — тулуп. Последний прыжок опять же получился лучше, чем когда-либо, и ощущение того, что его можно было бы докрутить до четырёх оборотов, наверняка не покидало ни болельщиков, ни судей. Не было у Косторной потерь ни на остальных элементах, ни в компонентах. Её выдающаяся программа была в итоге награждена третьим за день рекордом мира — ранее то же самое произошло в коротких программах танцоров и спортивных пар. Косторная набрала 85,04 балла и не оставила соперницам никаких шансов на первое место.

Алине Загитовой оставалось только надеяться на вторую строчку, но прокат у олимпийской чемпионки не задался настолько, что о приличном результате пришлось забыть. Уже на первом лутце её повело после приземления — и закончить каскад риттбергером не получилось. Этот прыжок пришлось цеплять к флипу во второй половине, и с этой задачей Загитова не справилась — получился неловкий один оборот вокруг своей оси, который судьям совсем не понравился.

Проиграв большинству участниц в технике, россиянка только благодаря лучшим компонентам набрала 66,84 балла, которые стали её худшей оценкой в короткой программе за два года выступлений на взрослом уровне. Загитова уступила американке Карен Чен и заметно осложнила себе выход в финал Гран-при. Теперь ей надо постараться забраться на третье место или остаться четвёртой, но набрать 120,71 балла за произвольную программу.

Также по теме «Меня шокировала прямота Арутюняна»: Белл об отношениях с тренерами, горах игрушек Медведевой и мастерстве Туктамышевой Фигуристка Мэрайя Белл была удивлена прямотой своего тренера Рафаэля Арутюняна, когда начала с ним работать. Об этом в интервью RT...

Перед выступлением Кихиры на лёд Саппоро вышла ещё одна россиянка, Софья Самодурова. Зажигательный прокат чемпионки Европы вновь не вызвал отклика у судей — они были скупы на надбавки и отметили недокрут в каскадном тулупе. Так и не вернув в свой арсенал тройной лутц, Самодурова не смогла пробиться в первую шестёрку, которая в субботу выступит во второй группе участниц.

Рика Кихира закрывала соревнования и предстала перед родной публикой в новом бордовом платье вместо прежнего синего. Ей нужно было совершить что-то запредельное, чтобы обойти Косторную, но уже сразу после тройного акселя японка стала уступать. Каскад флип — тулуп в первой половине лишь увеличил отставание от безупречно откатавшейся россиянки, ликвидировать которое в этот день стало невозможно. К тому же Кихира сама не смогла выехать чисто с тройного риттбергера и в результате не набрала и 80 баллов, которые для неё были вполне достижимой целью. Японская фигуристка остановилась на отметке 79,89 и заняла промежуточное второе место.

В субботу соперничество Косторной и Кихиры возобновится с новой силой. Пока их разделяет больше пяти баллов, но если хозяйке соревнований удастся выполнить четверной сальхов, то такое отставание будет мгновенно ликвидировано. А тройного акселя Косторной может быть уже мало — этот же прыжок есть в запасе и у Кихиры.