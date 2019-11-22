С мировым рекордом: Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии
- Алёна Косторная
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Самые интригующие соревнования среди фигуристок в серии Гран-при выпали на долю японского этапа. В Саппоро собрались сразу три девушки, которых можно причислить к фаворитам любого турнира, — Рика Кихира, Алёна Косторная и Алина Загитова. Болельщики, которые могли уже подустать от слишком убедительных побед россиянок Анны Щербаковой и Александры Трусовой, предвкушали напряжённую борьбу на протяжении двух дней соревнований.
Перед стартом турнира Кихира попыталась оказать психологическое давление на соперниц и объявила о своих наполеоновских планах: в произвольной программе она попробует исполнить четверной сальхов, который ни Косторной, ни Загитовой не подвластен. На тренировках Кихира обычно падала на новом для себя элементе, но однажды всё-таки приземлилась с него. При этом японка не забывала и о фирменном тройном акселе, который в её исполнении тоже становится неоспоримым аргументом.
Обычно если на соревнованиях кто-то из девушек собирается исполнить четверной прыжок, то смысл короткой программы сразу практически теряется — Щербакова и Трусова, например, отыгрывали любые отставания после первого дня. Но Кихира пока ещё не записалась в эксклюзивный клуб «квадисток», в который входят всего пять девушек. Так что и ей, и россиянкам предстояло настроиться по максимуму на короткий прокат, в котором каждый потерянный балл в перспективе может стоить более ценной медали.
Из этой компании фавориток, каждая из которых к тому же претендует на путёвку в финал Гран-при, на лёд первой вышла Косторная. Небольшая неудача на Гран-при во Франции, когда за программу с тройным недокрученным акселем она получила меньше, чем с двойным, не сломила фигуристку и не повлияла на её планы. Косторная вновь исполнила этот сложнейший элемент, и на этот раз судьям было не к чему придраться. Тройной аксель получился лучше, чем его исполняют мужчины, — с той же высотой, но более изысканным выездом.
На этом российская фигуристка не остановилась — такими же классными получились и тройной лутц, и каскад флип — тулуп. Последний прыжок опять же получился лучше, чем когда-либо, и ощущение того, что его можно было бы докрутить до четырёх оборотов, наверняка не покидало ни болельщиков, ни судей. Не было у Косторной потерь ни на остальных элементах, ни в компонентах. Её выдающаяся программа была в итоге награждена третьим за день рекордом мира — ранее то же самое произошло в коротких программах танцоров и спортивных пар. Косторная набрала 85,04 балла и не оставила соперницам никаких шансов на первое место.
Алине Загитовой оставалось только надеяться на вторую строчку, но прокат у олимпийской чемпионки не задался настолько, что о приличном результате пришлось забыть. Уже на первом лутце её повело после приземления — и закончить каскад риттбергером не получилось. Этот прыжок пришлось цеплять к флипу во второй половине, и с этой задачей Загитова не справилась — получился неловкий один оборот вокруг своей оси, который судьям совсем не понравился.
Проиграв большинству участниц в технике, россиянка только благодаря лучшим компонентам набрала 66,84 балла, которые стали её худшей оценкой в короткой программе за два года выступлений на взрослом уровне. Загитова уступила американке Карен Чен и заметно осложнила себе выход в финал Гран-при. Теперь ей надо постараться забраться на третье место или остаться четвёртой, но набрать 120,71 балла за произвольную программу.
Перед выступлением Кихиры на лёд Саппоро вышла ещё одна россиянка, Софья Самодурова. Зажигательный прокат чемпионки Европы вновь не вызвал отклика у судей — они были скупы на надбавки и отметили недокрут в каскадном тулупе. Так и не вернув в свой арсенал тройной лутц, Самодурова не смогла пробиться в первую шестёрку, которая в субботу выступит во второй группе участниц.
Рика Кихира закрывала соревнования и предстала перед родной публикой в новом бордовом платье вместо прежнего синего. Ей нужно было совершить что-то запредельное, чтобы обойти Косторную, но уже сразу после тройного акселя японка стала уступать. Каскад флип — тулуп в первой половине лишь увеличил отставание от безупречно откатавшейся россиянки, ликвидировать которое в этот день стало невозможно. К тому же Кихира сама не смогла выехать чисто с тройного риттбергера и в результате не набрала и 80 баллов, которые для неё были вполне достижимой целью. Японская фигуристка остановилась на отметке 79,89 и заняла промежуточное второе место.
В субботу соперничество Косторной и Кихиры возобновится с новой силой. Пока их разделяет больше пяти баллов, но если хозяйке соревнований удастся выполнить четверной сальхов, то такое отставание будет мгновенно ликвидировано. А тройного акселя Косторной может быть уже мало — этот же прыжок есть в запасе и у Кихиры.
- «У нас случаются разногласия, иногда находим компромисс»: Орсер об упрямстве, усердии и четверном сальхове Медведевой
- «Меня шокировала прямота Арутюняна»: Белл об отношениях с тренерами, горах игрушек Медведевой и мастерстве Туктамышевой
- Сюрприз для Медведевой, новый питомец Трусовой и обвинения в адрес Слуцкой: о чём говорят после этапа Гран-при в Москве
- Давление Кихиры на Косторную с Загитовой и шанс Игнатова: чего ждать от россиян на этапе Гран-при в Японии
- «В юности восхищался Кацалаповым»: чемпионы мира среди юниоров о кумирах, совмещении спорта с музыкой и красоте Москвы