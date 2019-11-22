Тарасова назвала выдающимся выступление Косторной в короткой программе Гран-при Японии

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила короткую программу россиянки Алёны Косторной на этапе Гран-при в японском Саппоро.

«Выдающееся выступление. Какой аксель, на полкатка! Красивый, высокий, лёгкий-лёгкий! Каскад флип — тулуп — превосходный. Лучше не бывает. А лутц был, как говорится, в одно касание. Совершенно делает и не волнуется. Как она стала кататься! Все связки, катание прекрасное, всё абсолютно музыкально», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Он также отметила, что Косторная обладает отличным запасом, чтобы в дальнейшем выполнять четверной прыжок.

«Это очень большое достижение в короткой программе. Лутц меня поразил, настолько он был сделан просто и технично. Не понимаю, за что тут можно не поставить 10 баллов и кто видел лучше», — добавила Тарасова.

Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за своё выступление 85,04 балла.

Ранее Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии.