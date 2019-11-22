Тарасова назвала выдающимся выступление Косторной в короткой программе Гран-при Японии

Короткая ссылка
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила короткую программу россиянки Алёны Косторной на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Тарасова назвала выдающимся выступление Косторной в короткой программе Гран-при Японии
  • РИА Новости

«Выдающееся выступление. Какой аксель, на полкатка! Красивый, высокий, лёгкий-лёгкий! Каскад флип — тулуп  — превосходный. Лучше не бывает. А лутц был, как говорится, в одно касание. Совершенно делает и не волнуется. Как она стала кататься! Все связки, катание прекрасное, всё абсолютно музыкально», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Он также отметила, что Косторная обладает отличным запасом, чтобы в дальнейшем выполнять четверной прыжок. 

«Это очень большое достижение в короткой программе. Лутц меня поразил, настолько он был сделан просто и технично. Не понимаю, за что тут можно не поставить 10 баллов и кто видел лучше», — добавила Тарасова.

Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за своё выступление 85,04 балла.

Ранее Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить