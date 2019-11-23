«Заканчивать надо вовремя»: Костомаров о провале Загитовой, мировом рекорде Косторной и боязни ISU менять правила
- AFP
- © JUNKO KIMURA-MATSUMOTO
— Ожидали ли вы, что Алёна Косторная установит мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Японии?
— От нового поколения наших девочек можно ожидать всего что угодно, ведь до них на соревнованиях ещё никто не исполнял таких сложных программ. Поэтому для меня результат Алёны не стал неожиданностью.
— Многие уверены, что Косторной необходимо было откататься идеально в первую очередь для того, чтобы создать задел перед в очном противостоянии с Рикой Кихирой?
— Соревнования соревнованиям рознь. Этапы Гран-при отличаются от чемпионатов страны, континента и мира, и уж тем более от Олимпийских игр. Здесь соперников отчасти разводят, сильные фигуристы насколько это возможно стараются избегать попадания на одни и те же турниры. Поэтому сейчас фактически все имеют возможность добиться максимума и продемонстрировать всё, на что они способны.
Не думаю, что Алёна в Саппоро ориентировалась на японку, так как главные соревнования впереди. Только в финале Гран-при, и то с натяжкой, и на чемпионате мира можно будет говорить о том, какой выдающийся результат она показала. Сейчас можно сколько угодно мусолить эти рекорды. Да, наши девушки на сегодняшний день — лучшие в мире. Но зацикливаться на оценках не стоит.
— Можно ли откатать короткую программу лучше, чем это сделала Косторная, или это предел для женского катания на данный момент?
— Наверное, стоит говорить о том, что приблизительно это её личный максимум. По крайней мере, насколько это позволяют нынешние правила. Иначе речи о мировом рекорде бы не шло. Возможно, что-то можно было добавить за счёт чистоты программы или вращений, но всё это незначительно. Когда Международный союз конькобежцев (ISU) разрешит четверные прыжки в короткой программе, тогда возрастёт и балл.
— Могут ли подобные выступления заставить ISU задуматься о том, чтобы разрешить фигуристкам прыгать четверные в короткой программе?
— Стоит помнить, что там сидят не российские специалисты, поэтому они вряд ли задумаются об этом в ближайшее время. Потому что соперники, в чьём арсенале нет четверных прыжков, сразу начнут проигрывать значительнее после короткой программы, отрывы вырастут. Никому, кроме нас, это невыгодно. Хотя, думаю, рано или поздно это произойдёт.
— Перед произвольной программой отставание Кихиры от Косторной составляет боле пяти баллов. Насколько это большой задел по нынешним меркам?
— Всё покажет только произвольная программа. Но это та разница, которую можно отыгрывать. А промежуточному лидеру соревнований она не позволяет выходить на лёд в расслабленном состоянии. Алёне необходимо чисто кататься в субботу и надеяться только на себя.
— Могло ли выдающееся выступление Косторной сказаться на состоянии фигуристок, катавшихся после неё?
— Это соревнования, поэтому могу заверить, что здесь никто не думает о результатах соперников или о том, когда он выходит на лёд. Тебе необходимо выполнить поставленную перед собой задачу, и больше ничего волновать не должно. Слабые с моральной точки зрения спортсмены не становятся чемпионами.
— Загитову не назовёшь слабой. Что не позволило ей откататься более достойно, на ваш взгляд?
— Я уже не раз высказывался на тему Алины и Евгении Медведевой. Надо вовремя заканчивать. Кончено, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты.
— Значит, у Загитовой изначально не было шансов на победу?
— У неё есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться.
— Но начало прошлого сезона у Алины также не задалось, зато на чемпионате мира ей не было равных.
— Даже если она соберётся, ничего не изменится, потому что она не может прыгать те элементы, которые есть у её соперниц. А ведь тренируются они в одной группе. Если Загитова начала сезон, то пусть борется, никто ей не запрещает. Но более высоких результатов от неё ожидать не стоит.
— Могут ли проблемы Загитовой крыться в чересчур плотном графике, ведь она выступает в ледовых шоу, планирует участвовать в открытии катка на Красной площади. Не влияет ли это на подготовку к соревнованиям?
— Нет, это не такая уж и большая нагрузка. Она так решила, значит, ей это не мешает. Сложно судить, зачем ей это, но стоит положиться на её выбор.
— На произвольную программу Кихира заявила четверной сальхов. Могут ли разговоры о её суперсложном контенте на домашнем этапе Гран-при заставить нервничать россиянок?
— По-моему, Трусова уже всем доказала, что даже падение с четверного прыжка не мешает выполнить ещё три таких элемента и победить. Уж что там говорить о Кихире с одним четверным. Спортсменки и сами понимают, что заявлять можно что угодно, но нужно ещё суметь исполнить это на катке.
— То есть, по-вашему, Кихира не сможет опередить Косторную по итогам японского Гран-при?
— Будем надеяться, что у Алёны всё получится, что ей удастся спокойно выиграть соревнования. У неё всё для этого есть. Просто пусть делает то, что умеет.
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