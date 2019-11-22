«Блестящее выступление»: в России восхищены мировым рекордом Косторной в короткой программе

Никто не сможет побить мировой рекорд Алёны Косторной в короткой программе, установленный на этапе Гран-при в Японии, кроме неё самой. Такое мнение высказал известный хореограф Илья Авербух, комментируя прокат россиянки. По мнению Татьяны Тарасовой, это было выдающееся выступление, которое заслуживало ещё более высокой оценки судей. Сама фигуристка отметила, что давно хотела обновить свой рекорд. В то же время специалисты попытались найти причины неудачного выступления Алины Загитовой, занявшей лишь четвёртое место.

«Такие цифры в короткой программе побьёт только сама Алёна»

Алёна Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Саппоро с мировым рекордом. Фигуристка набрала за свой прокат с тройным акселем 85,04 балла, побив предыдущее достижение Рики Кихиры, установленное на командном чемпионате мира. После выступления Косторная рассказала, что давно шла к этой цели и ждала возможности выступить в Японии.

«Я ещё с юниорского сезона хотела побить результат Дани Самсонова (87,33 балла. — RT) и двигаюсь к этому. На всех соревнованиях приятно выступать, но тут особенно. Я считала дни до отъезда, оставшиеся до соревнования тренировки. Очень ждала этого турнира, потому что здесь особенное отношение к спортсменам. После разминки сегодня была немного недовольна, потому что не особо получился каскад, очень долго ездила и настраивалась на тройной аксель, время уже заканчивалось. Хотелось провести разминку получше, но в целом надо было просто настроиться», — сказала Косторная ТАСС.

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Фигуристка призналась, что ей помогло присутствие на соревнованиях тренера Этери Тутберидзе, а также рассказала, что планирует в дальнейшем усложнять свои программы.

«С Этери Георгиевной нам всегда намного проще, потому что это главный тренер, ты это чувствуешь и хочется показать всё ещё лучше. Плюс она своими способами умеет направить на прокат. Не буду отказываться от тройного акселя в дальнейшем, буду только учить что-то новое. Я выучила тройной аксель после своего первого юниорского сезона, но потом вышла на сборы и заново собирала тройные, просто не хватало времени. А в середине сезона были соревнования и не хотелось травмироваться», — рассказала историю своего тройного акселя Косторная.

В субботу российской фигуристке предстоит продолжить борьбу с Кихирой, которая намерена исполнить четверной сальхов. Косторная отметила, что уважает её желание исполнить столь сложный прыжок.

«Если человек умеет прыгать четверной, то это очень круто и достойно уважения. Рика — очень сильная спортсменка, если у неё получился четверной, то я очень рада, что она смогла его сделать. Но я об этом не задумываюсь, просто исполняю свои, а дальше пусть решают судьи», — добавила рекордсменка мира.

Выступление Косторной восхитило известного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Она посчитала, что фигуристка была достойна ещё более высокой оценки.

«Выдающееся выступление. Какой аксель, на полкатка! Красивый, высокий, лёгкий-лёгкий! Каскад флип — тулуп превосходный. Лучше не бывает. А лутц был, как говорится, в одно касание. Совершенно делает и не волнуется. Как она стала кататься! Все связки, катание прекрасное, всё абсолютно музыкально. Это очень большое достижение в короткой программе. Лутц меня поразил, настолько он был сделан просто и технично. Не понимаю, за что тут можно не поставить десять баллов и кто видел лучше», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Хореограф Илья Авербух выразил уверенность, что мировой рекорд Косторной в ближайшее время не будет побит.

«Блестящее выступление! Она показала себя с лучшей стороны. Думаю, что сегодня был плюс-минус эталонный прокат, сложно выступить лучше. Вряд ли кто сможет побить такие цифры в короткой программе, если только сама Алёна», — заявил Авербух в интервью Sport24.

Тренер танцевальных пар Александр Жулин назвал причиной успеха Косторной соединение сразу нескольких сильных качеств, необходимых фигуристкам высокого уровня.

«Я сразу говорил, что Косторная мне больше всех нравится из нынешних фигуристок Этери Тутберидзе. Я подразумеваю под этим, что у неё всё соединилось: и катание, и харизма, и сложные элементы. Пока четверным не владеет. Может, выучит. Для меня её результат в короткой совершенно закономерный. Желаю ей такого же катания и в произвольной программе», — отметил Жулин в разговоре с РИА Новости.

«Спокойствие мне помешало, адреналина не хватило»

В то же время для Алины Загитовой короткая программа завершилась неудачей. Олимпийская чемпионка заняла четвёртое место, набрав лишь 66,84 балла — таких низких оценок у неё не было вот уже два года. К такому результату привёл срыв каскада лутц — риттбергер, который раньше у Загитовой обычно получался. Спортсменка заявила, что ей не хватило адреналина для лучшего выступления.

«Постараюсь показать чистый прокат в произвольной программе. Я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило. У меня были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую сильно проваливала. Так что у меня есть опыт, как настраиваться перед произвольной. Меня не сбил рекорд Алёны», — отметила Загитова.

Между тем, по мнению Тарасовой, рекорд Косторной всё-таки мог повлиять на состояние фигуристки, так же как и изменения её фигуры. Тренер привела Загитовой в пример Евгению Медведеву, которая смогла вернуться на высокий уровень.

«Очень хорошая программа. Очень жаль, что испортила. После таких оценок Косторной, наверное, ей тяжело. Мне в своё время тяжело не было, а ей, видимо, тяжело. Ничего страшного. Она начала оформляться. Выигрывала-выигрывала, но это изменения в фигуре, в центре тяжести и так далее. Надо было тулуп прыгать, он полегче для неё и труда не составляет. Но она выполняла то, что выполняла, и рассчитывала на свои силы. Не надо расстраиваться. Надо всегда подождать, как мы дождались прекрасного проката Жени Медведевой. Не расстраивайся, голубка! Терпи!» — заявила Тарасова.

Авербух отметил характер Загитовой, пытавшейся спасти программу после неудачного каскада, и призвал не искать у фигуристки психологические проблемы.

«Думаю, это нервы после сорванного первого каскада. Алина — большая молодец, хотела вытащить программу, усложнила следующий прыжок, но не получилось. Она боролась, сражалась, что всегда вызывает уважение. Честно говоря, не хочется ходить по третьему кругу и снова искать психологический подтекст. То мы искали психологические проблемы у Медведевой, теперь ищем у Загитовой. Все причины объяснимы, они на плаву, не хочется снова повторяться», — заявил хореограф.