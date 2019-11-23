Абсолютное превосходство: Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова завоевала бронзу

Российская фигуристка Алёна Косторная одержала победу на шестом этапе Гран-при в Саппоро. Впервые в истории спортсменки из одной страны выиграли все турниры серии в течение одного сезона. Второе место заняла японка Рика Кихира, не сумевшая выполнить четверной сальхов. Алина Загитова откатала свою программу чисто и поднялась на третье место. Все три фигуристки при этом отобрались в финал Гран-при, где примут участие четыре россиянки.

Короткая программа у женщин на этапе Гран-при в Японии изобиловала интереснейшими событиями. Мировой рекорд Алёны Косторной, проигрыш Рики Кихиры, третье место Карен Чен и подвисшая путёвка в финал для Алины Загитовой — всё это произошло буквально в течение часа. Во что это могло обернуться во второй день в ходе произвольных прокатов, болельщикам оставалось только догадываться.

Ведь нельзя было с уверенностью говорить о том, что Косторная удержит лидерство, так как Кихира припасла для своего выступления четверной сальхов. Но и ещё один мировой рекорд россиянки был вполне вероятен — для нового достижения по сумме двух прокатов ей можно выступить в произвольной чуть хуже своего личного рекорда. Наконец для Загитовой ещё не всё было потеряно, ведь чистый прокат просто не мог оставить олимпийскую чемпионку без медали.

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Перед тем как участницы сильнейшей разминки приступили к распределению медалей, свою произвольную программу представила Софья Самодурова. Какого-либо прорыва чемпионка Европы так и не совершила — в её прыжках можно было усмотреть недокруты. С итоговой оценкой 183,27 балла Самодурова заняла шестое место.

К тому времени, как Алина Загитова вышла на лёд, задача прохода в финал Гран-при для неё упростилась. Ей достаточно было обойти японку Йохану Йокои, у которой итоговый результат составлял всего 189,54 балла. Хоть это и гарантировало бы только четвёртое место на соревнованиях в Саппоро, для поездки в Турин набранных баллов было бы достаточно.

Но Загитова решила добыть свою путёвку на классе и порадовать своих приунывших накануне поклонников. В образе Клеопатры она покоряла один прыжок за другим, начав со строптивого каскада лутц — риттбергер, который не поддался фигуристке накануне. Во второй половине программы Загитова сделала ещё каскад флип — тулуп — риттбергер, который окончательно убедил всех, что олимпийскую чемпионку рано списывать со счетов.

Достойную для неё техническую оценку судьи поддержали и высочайшими компонентами. Загитова набрала 151,15 балла за произвольную программу и 217,99 — за два проката. Этот результат превысил тот, который принёс фигуристке серебро на этапе во Франции. В Саппоро этого могло хватить только на бронзу, но зато россиянка окончательно обеспечила себе попадание в финал Гран-при, присоединившись к Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Далее на лёд вышла Рика Кихира. Обещанного четверного сальхова в её исполнении так и не последовало — японка сделала три оборота и чисто приземлилась после них. Этот прыжок мог дорого обойтись фигуристке — ведь куда более сложные тройные аксели пришлось подвинуть дальше, когда уже накопились первые признаки усталости. Но с этим своим коронным элементом Кихира справилась полностью.

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В её программе только один недокрут на тулупе вызвал нарекания, но в остальном японка сделала всё возможное, чтобы осложнить турнирное положение для Косторной. В произвольной программе Кихира всего на 0,8 балла обошла Загитову, а в сумме набрала 231,84 балла — для неё это стало новым рекордом сезона, превышающим лучшие результаты Щербаковой и Евгении Медведевой.

Невыполненный четверной сальхов Кихиры несколько успокоил Косторную. В начале своего проката она очень легко исполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа, набрав за него больше баллов, чем японка. Но второй аксель россиянки не удался — она неправильно приземлилась, хотя и устояла на ногах. О мировом рекорде за две программы, принадлежащем Трусовой, пришлось пока что позабыть.

Но триумф Косторной, который у неё было уже не отнять, от этого менее красивым не стал. 16-летняя фигуристка второй в истории набрала 240 баллов и оформила победный дубль на этапах Гран-при, так же как и Щербакова с Трусовой. Впервые в истории фигуристки из одной страны разыграли между собой золото всех шести этапов. Ранее такое происходило только в мужском катании, когда Алексею Ягудину, Евгению Плющенко и Алексею Урманову разрешалось выступать на трёх этапах за сезон, а не на двух, как сейчас.

В финальном турнире четырём россиянкам будут противостоять Кихира и американка Брэди Теннелл. Запасными станут Сатоко Мияхара, Мэрайя Белл и Елизавета Туктамышева. В последний раз четыре россиянки участвовали в финале Гран-при три года назад, и тогда этой чести удостоились Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова и Мария Сотскова.