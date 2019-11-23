Абсолютное превосходство: Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова завоевала бронзу
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- © Naoki Morita
Короткая программа у женщин на этапе Гран-при в Японии изобиловала интереснейшими событиями. Мировой рекорд Алёны Косторной, проигрыш Рики Кихиры, третье место Карен Чен и подвисшая путёвка в финал для Алины Загитовой — всё это произошло буквально в течение часа. Во что это могло обернуться во второй день в ходе произвольных прокатов, болельщикам оставалось только догадываться.
Ведь нельзя было с уверенностью говорить о том, что Косторная удержит лидерство, так как Кихира припасла для своего выступления четверной сальхов. Но и ещё один мировой рекорд россиянки был вполне вероятен — для нового достижения по сумме двух прокатов ей можно выступить в произвольной чуть хуже своего личного рекорда. Наконец для Загитовой ещё не всё было потеряно, ведь чистый прокат просто не мог оставить олимпийскую чемпионку без медали.
Перед тем как участницы сильнейшей разминки приступили к распределению медалей, свою произвольную программу представила Софья Самодурова. Какого-либо прорыва чемпионка Европы так и не совершила — в её прыжках можно было усмотреть недокруты. С итоговой оценкой 183,27 балла Самодурова заняла шестое место.
К тому времени, как Алина Загитова вышла на лёд, задача прохода в финал Гран-при для неё упростилась. Ей достаточно было обойти японку Йохану Йокои, у которой итоговый результат составлял всего 189,54 балла. Хоть это и гарантировало бы только четвёртое место на соревнованиях в Саппоро, для поездки в Турин набранных баллов было бы достаточно.
Но Загитова решила добыть свою путёвку на классе и порадовать своих приунывших накануне поклонников. В образе Клеопатры она покоряла один прыжок за другим, начав со строптивого каскада лутц — риттбергер, который не поддался фигуристке накануне. Во второй половине программы Загитова сделала ещё каскад флип — тулуп — риттбергер, который окончательно убедил всех, что олимпийскую чемпионку рано списывать со счетов.
Достойную для неё техническую оценку судьи поддержали и высочайшими компонентами. Загитова набрала 151,15 балла за произвольную программу и 217,99 — за два проката. Этот результат превысил тот, который принёс фигуристке серебро на этапе во Франции. В Саппоро этого могло хватить только на бронзу, но зато россиянка окончательно обеспечила себе попадание в финал Гран-при, присоединившись к Анне Щербаковой и Александре Трусовой.
Далее на лёд вышла Рика Кихира. Обещанного четверного сальхова в её исполнении так и не последовало — японка сделала три оборота и чисто приземлилась после них. Этот прыжок мог дорого обойтись фигуристке — ведь куда более сложные тройные аксели пришлось подвинуть дальше, когда уже накопились первые признаки усталости. Но с этим своим коронным элементом Кихира справилась полностью.
В её программе только один недокрут на тулупе вызвал нарекания, но в остальном японка сделала всё возможное, чтобы осложнить турнирное положение для Косторной. В произвольной программе Кихира всего на 0,8 балла обошла Загитову, а в сумме набрала 231,84 балла — для неё это стало новым рекордом сезона, превышающим лучшие результаты Щербаковой и Евгении Медведевой.
Невыполненный четверной сальхов Кихиры несколько успокоил Косторную. В начале своего проката она очень легко исполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа, набрав за него больше баллов, чем японка. Но второй аксель россиянки не удался — она неправильно приземлилась, хотя и устояла на ногах. О мировом рекорде за две программы, принадлежащем Трусовой, пришлось пока что позабыть.
Но триумф Косторной, который у неё было уже не отнять, от этого менее красивым не стал. 16-летняя фигуристка второй в истории набрала 240 баллов и оформила победный дубль на этапах Гран-при, так же как и Щербакова с Трусовой. Впервые в истории фигуристки из одной страны разыграли между собой золото всех шести этапов. Ранее такое происходило только в мужском катании, когда Алексею Ягудину, Евгению Плющенко и Алексею Урманову разрешалось выступать на трёх этапах за сезон, а не на двух, как сейчас.
В финальном турнире четырём россиянкам будут противостоять Кихира и американка Брэди Теннелл. Запасными станут Сатоко Мияхара, Мэрайя Белл и Елизавета Туктамышева. В последний раз четыре россиянки участвовали в финале Гран-при три года назад, и тогда этой чести удостоились Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова и Мария Сотскова.
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