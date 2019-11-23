«Смеялись, что всё золото будет у группы Тутберидзе»: как российские фигуристки отреагировали на выход в финал Гран-при

Обладательница бронзы японского этапа Гран-при по фигурному катанию Алина Загитова выразила благодарность тренерам, которые сумели настроить её на продолжение борьбы после неудачи в короткой программе. По словам фигуристки, она получила новый опыт, из которого сделает правильные выводы. В свою очередь, победительница турнира Алёна Косторная заявила, что в ближайшем будущем намерена побить мировой рекорд. Кроме того, она рассказала, что пока не планирует усиливать свои номера за счёт четверных прыжков.

«Это для меня новый опыт»

Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей заключительного этапа Гран-при по фигурному катанию и обеспечила себе попадание в финал турнира. Она уверенно откатала обе программы и на восемь баллов опередила занявшую второе место японку Рику Кихиру. Спортсменка осталась довольна своим выступлением, несмотря на ошибку при исполнении тройного акселя.

«Смогла выполнить программы довольно чисто. Рада, могло бы быть и лучше, но, конечно, это хороший результат. Надеюсь, в следующий раз откатаю короткую программу ещё лучше, чисто выполню произвольную и побью отметку в 240 баллов», — приводит слова Косторной ТАСС.

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Главное оружие россиянки на данный момент — тройные аксели. По её словам, в будущем она намерена усилить свою программу за счёт четверных прыжков, однако пока хочет сосредоточиться на улучшении уже имеющихся компонентов.

«Сначала надо справиться с акселями, потом заикаться о четверных. Но, конечно, хочу попробовать, — заявила она. — Не могу сказать, в чём заключаются сильные стороны спортсменок группы Этери Тутберидзе. В целом все стараются кататься чисто, у нас есть сложные элементы. Думаю, мы практически на равных».

Помимо Косторной в финал Гран-при пробились ещё три ученицы Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова.

«Сначала Аня выиграла первый этап, потом золото взяла Саша. Конечно, мы думали о том, что все золотые медали будут у нашей группы. Сначала смеялись, говоря об этом, но теперь мы это сделали, и это очень приятно», — заключила Косторная.

После неудачи в короткой программе некоторые поспешили списать со счетов Загитову, однако она сумела собраться и продемонстрировать чистый прокат во второй соревновательный день, что принесло ей бронзу. По словам Алины, в этом ей помогли тренеры, которые подобрали нужные слова и помогли сделать правильные выводы.

«Произвольная программа получилась чуть получше, чем короткая. Было приятно тут выступать — в конце мне все хлопали, и это придавало сил. У меня уже был опыт неудач, я сделала соответствующие выводы после выступления, в любом случае это для меня новый опыт», — отметила Загитова.

Ещё одна представительница России Софья Самодурова по итогам двух программ стала лишь шестой. Фигуристка подчеркнула, что в настоящий момент приоритетом для неё является подготовка к чемпионату России, который состоится в конце декабря в Красноярске.

«Буду накатывать программы. Но перед поездкой в Красноярск у меня будет старт в Загребе. Для меня этот чемпионат будет самым ответственным стартом, ведь я сама из Красноярска, поэтому на мне будет чуть больше ответственности, чем на остальных», — пояснила ученица Алексея Мишина.

«В концовке мы себя раскочегарили»

Танцевальный дуэт Александра Степанова — Иван Букин занял второе место, не сумев опередить установивших очередной мировой рекорд французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Несмотря на то, что россияне также отобрались в финал соревнований, они признались, что остались недовольны свои выступлением. Оба партнёра отметили, что не чувствовали на льду раскованности, которая присутствовала у них на тренировке.

«Надо пересмотреть прокат, но мне показалось, что к концовке мы себя всё-таки раскочегарили. Если сравнить этот этап с нашим первым выступлением в США, то к нему мы тогда готовились всего три недели и выступали нараспашку, а тут уже знали, что можем, и это нас подзажало», — объяснила Степанова.

Её слова подтвердил и Букин: «Мы очень хорошо готовились, у нас был потрясающий месяц плодотворной работы. Я расстроен, что не смог показать максимум из того, что мы наработали за это время. Впереди две недели до финала серии, и у нас есть время подлатать огрехи. Но в целом прокат получился всё-таки неплохо».

Ещё одну медаль в Саппоро России принесла ставшая третьей спортивная пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Они выразили радость от попадания в финал Гран-при, однако посетовали на то, что прокаты могли сложиться лучше.

«Сделай я свой сальхов в короткой программе, всё могло быть чуть иначе. А так баллы и за технику, и за компоненты потеряли. Может, и хорошо, что это сейчас произошло, будем лучше готовы к дальнейшей борьбе. Сегодня с сальховом в каскаде справился, мне это очень приятно, но выступили мы всё-таки не без технических недочётов, как бы чисто прокат для зрителей со стороны ни выглядел», — рассказал партнёр.

Для Мишиной и Галлямова нынешний сезон — первый на взрослом уровне. До этого они выигрывали чемпионат мира среди юниоров 2019 года и финал юниорского Гран-при сезона-2018/19.

«Мы стараемся использовать этот сезон по максимуму — идеально, чётко, без помарок. Да, рассчитывали на более высокие баллы, но это ничего, хорошая мотивация к следующим стартам. Тренеры нас учили, что такое спортивный характер и как нужно действовать на стартах», — отметил Галлямов.

Ещё одни дебютанты взрослых соревнований Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли в Японии четвёртую строчку. Они признались, что остались довольны своим выступлением на этапах Гран-при, так как на данный момент им необходимо получать опыт участия в подобных турнирах.

«Особо и не думали о попадании в финал, так как хотели делать своё, начиная с малого. Сейчас будем готовиться к чемпионату России. Надо приехать и обсудить нашу подготовку: может быть, стоит делать больше целиковых прокатов. Мы по два раза в неделю исполняем полные программы, делая упор на технические элементы. Ощущения чуть другие», — признался Коровин.

В свою очередь, Ефимова рассказала, что испытывала волнение перед началом произвольной программы.

«Каждый сезон начинаешь сначала, хотя из прошлого что-то и берёшь с собой. Новые старты, новые условия, всё это позволяет копить опыт. Но сегодня я все-таки сильно нервничала», — поделилась своими эмоциями партнёрша.