«Смеялись, что всё золото будет у группы Тутберидзе»: как российские фигуристки отреагировали на выход в финал Гран-при
- Алёна Косторная
- globallookpress.com
- © Naoki Morita
«Это для меня новый опыт»
Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей заключительного этапа Гран-при по фигурному катанию и обеспечила себе попадание в финал турнира. Она уверенно откатала обе программы и на восемь баллов опередила занявшую второе место японку Рику Кихиру. Спортсменка осталась довольна своим выступлением, несмотря на ошибку при исполнении тройного акселя.
«Смогла выполнить программы довольно чисто. Рада, могло бы быть и лучше, но, конечно, это хороший результат. Надеюсь, в следующий раз откатаю короткую программу ещё лучше, чисто выполню произвольную и побью отметку в 240 баллов», — приводит слова Косторной ТАСС.
Главное оружие россиянки на данный момент — тройные аксели. По её словам, в будущем она намерена усилить свою программу за счёт четверных прыжков, однако пока хочет сосредоточиться на улучшении уже имеющихся компонентов.
«Сначала надо справиться с акселями, потом заикаться о четверных. Но, конечно, хочу попробовать, — заявила она. — Не могу сказать, в чём заключаются сильные стороны спортсменок группы Этери Тутберидзе. В целом все стараются кататься чисто, у нас есть сложные элементы. Думаю, мы практически на равных».
Помимо Косторной в финал Гран-при пробились ещё три ученицы Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова.
«Сначала Аня выиграла первый этап, потом золото взяла Саша. Конечно, мы думали о том, что все золотые медали будут у нашей группы. Сначала смеялись, говоря об этом, но теперь мы это сделали, и это очень приятно», — заключила Косторная.
После неудачи в короткой программе некоторые поспешили списать со счетов Загитову, однако она сумела собраться и продемонстрировать чистый прокат во второй соревновательный день, что принесло ей бронзу. По словам Алины, в этом ей помогли тренеры, которые подобрали нужные слова и помогли сделать правильные выводы.
«Произвольная программа получилась чуть получше, чем короткая. Было приятно тут выступать — в конце мне все хлопали, и это придавало сил. У меня уже был опыт неудач, я сделала соответствующие выводы после выступления, в любом случае это для меня новый опыт», — отметила Загитова.
Ещё одна представительница России Софья Самодурова по итогам двух программ стала лишь шестой. Фигуристка подчеркнула, что в настоящий момент приоритетом для неё является подготовка к чемпионату России, который состоится в конце декабря в Красноярске.
«Буду накатывать программы. Но перед поездкой в Красноярск у меня будет старт в Загребе. Для меня этот чемпионат будет самым ответственным стартом, ведь я сама из Красноярска, поэтому на мне будет чуть больше ответственности, чем на остальных», — пояснила ученица Алексея Мишина.
«В концовке мы себя раскочегарили»
Танцевальный дуэт Александра Степанова — Иван Букин занял второе место, не сумев опередить установивших очередной мировой рекорд французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Несмотря на то, что россияне также отобрались в финал соревнований, они признались, что остались недовольны свои выступлением. Оба партнёра отметили, что не чувствовали на льду раскованности, которая присутствовала у них на тренировке.
«Надо пересмотреть прокат, но мне показалось, что к концовке мы себя всё-таки раскочегарили. Если сравнить этот этап с нашим первым выступлением в США, то к нему мы тогда готовились всего три недели и выступали нараспашку, а тут уже знали, что можем, и это нас подзажало», — объяснила Степанова.
Её слова подтвердил и Букин: «Мы очень хорошо готовились, у нас был потрясающий месяц плодотворной работы. Я расстроен, что не смог показать максимум из того, что мы наработали за это время. Впереди две недели до финала серии, и у нас есть время подлатать огрехи. Но в целом прокат получился всё-таки неплохо».
Ещё одну медаль в Саппоро России принесла ставшая третьей спортивная пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Они выразили радость от попадания в финал Гран-при, однако посетовали на то, что прокаты могли сложиться лучше.
«Сделай я свой сальхов в короткой программе, всё могло быть чуть иначе. А так баллы и за технику, и за компоненты потеряли. Может, и хорошо, что это сейчас произошло, будем лучше готовы к дальнейшей борьбе. Сегодня с сальховом в каскаде справился, мне это очень приятно, но выступили мы всё-таки не без технических недочётов, как бы чисто прокат для зрителей со стороны ни выглядел», — рассказал партнёр.
Для Мишиной и Галлямова нынешний сезон — первый на взрослом уровне. До этого они выигрывали чемпионат мира среди юниоров 2019 года и финал юниорского Гран-при сезона-2018/19.
«Мы стараемся использовать этот сезон по максимуму — идеально, чётко, без помарок. Да, рассчитывали на более высокие баллы, но это ничего, хорошая мотивация к следующим стартам. Тренеры нас учили, что такое спортивный характер и как нужно действовать на стартах», — отметил Галлямов.
Ещё одни дебютанты взрослых соревнований Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли в Японии четвёртую строчку. Они признались, что остались довольны своим выступлением на этапах Гран-при, так как на данный момент им необходимо получать опыт участия в подобных турнирах.
«Особо и не думали о попадании в финал, так как хотели делать своё, начиная с малого. Сейчас будем готовиться к чемпионату России. Надо приехать и обсудить нашу подготовку: может быть, стоит делать больше целиковых прокатов. Мы по два раза в неделю исполняем полные программы, делая упор на технические элементы. Ощущения чуть другие», — признался Коровин.
В свою очередь, Ефимова рассказала, что испытывала волнение перед началом произвольной программы.
«Каждый сезон начинаешь сначала, хотя из прошлого что-то и берёшь с собой. Новые старты, новые условия, всё это позволяет копить опыт. Но сегодня я все-таки сильно нервничала», — поделилась своими эмоциями партнёрша.
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