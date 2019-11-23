Косторная заявила, что хочет превзойти отметку в 240 баллов по сумме прокатов

Россиянка Алёна Косторная прокомментировала свою победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.

«Смогла выполнить программы довольно чисто. Рада, могло бы быть и лучше, но, конечно, это хороший результат. Надеюсь, в следующий раз я смогу показать короткую программу ещё лучше, чисто выполнить произвольную и побить отметку в 240 баллов. Прокат произвольной был не самым чистым в сезоне, но и не самым худшим, несмотря на тройной аксель», — приводит слова Косторной ТАСС.

По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 240,00 балла — 85,04 за короткую и 154,96 за произвольную программу.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки первыми в истории выиграли все шесть этапов Гран-при.