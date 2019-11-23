Загитова заявила, что тренеры нашли нужные слова перед произвольной программой

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

«Произвольная программа получилась получше, чем короткая», — цитирует спортсменку РИА Новости.

Она также призналась, что ей было очень приятно выступать в отличной атмосфере в Саппоро. По её словам, ей это придавало сил.

«Плюс мне помогли мои тренеры, они нашли нужные слова. Это очень важно. А какие слова — это секрет. Из этих соревнований я сделаю выводы, и в любом случае для меня это новый опыт», — добавила Загитова.

Загитова набрала на Гран-при Японии 217,99 (66,84 + 151,15) балла и заняла третье место. Этот результат помог ей выйти в финал Гран-при.

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