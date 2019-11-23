Косторная призналась, что хочет попробовать исполнить четверной прыжок

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, что в будущем хотела бы попробовать исполнить четверной прыжок.

«Я пока не задумывалась о четверных, это большая ответственность. Сначала надо справиться с акселями, потом заикаться о четверных. Но, конечно, хочу попробовать», — приводит слова Косторной ТАСС.

16-летняя фигуристка в нынешнем сезоне, который для неё является дебютным на взрослом уровне, выиграла два этапа серии Гран-при и вышла в финал. В её активе также победа на «Челленджере» Finlandia Trophy.

Ранее Косторная заявила, что хочет превзойти отметку в 240 баллов по сумме прокатов.