Самодурова заявила, что предстоящий чемпионат России будет для неё особенным

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала, как будет готовиться к чемпионату России 2020 года, который пройдёт в Красноярске.

«После возвращения из Японии я начну подготовку к чемпионату России, буду накатывать программы. Но перед поездкой в Красноярск у меня будет старт в Загребе», — приводит слова Самодуровой ТАСС.

Она отметила, что предстоящий чемпионат страны будет для неё особенным стартом.

«Я сама из Красноярска, поэтому на мне будет чуть больше ответственности, чем на остальных», — добавила 17-летняя фигуристка.

Самодурова трижды участвовала на чемпионатах России, и её лучшим результатом является шестое место. Первенство России 2020 года пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.

Ранее Самодурова заявила, что не согласна со своими оценками за выступление на Гран-при Японии.