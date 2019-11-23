Самодурова не согласна со своими оценками за выступление на Гран-при Японии

Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала своё выступление на этапе серии Гран-при в японском Саппоро.

«Я бы, конечно, поспорила с оценками. Но из этого этапа я сделала вывод — надо терпеть боль и бороться, и это мой новый опыт и мои новые знания. Я довольна своим прокатом, и мой тренер доволен, но оценок судей мы просто не понимаем, Алексей Мишин в шоке», — приводит слова Самодуровой ТАСС.

На этапе в Японии 17-летняя фигуристка заняла шестое место, набрав по сумме двух прокатов 183,27 балла — 63,85 за короткую и 119,42 за произвольную программу.

Ранее Илья Авербух прокомментировал выступление Самодуровой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.