Авербух о Самодуровой: мы думали, что опять увидим девочку на один сезон

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление россиянки Софьи Самодуровой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

«Огромное спасибо Софье за то, что нашла мотивацию. Это настоящий спортивный характер. Вспомните прокаты. Мы думали, что опять увидим девочку на один сезон, но как же она прогрессирует. Исполнение абсолютно безошибочное, с хорошим качеством», — заявил Авербух в эфире Первого канала.

Он отметил, что в условиях жёсткой конкуренции в сборной Самодурова продолжает бороться.

«Это большого уважения заслуживает. Уверен, что будет вестись работа над усложнением программы», — добавил хореограф.

По итогам проката произвольной программы Самодурова набрала 119,42 балла.

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