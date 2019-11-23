Костомаров объяснил, почему Загитова не может конкурировать с более молодыми фигуристками

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров объяснил, почему россиянка Алина Загитова не может быть конкурентоспособной на фоне более юных соперниц.

«У неё есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться», — заявил эксперт в интервью RT.

При этом он подчеркнул, что участие фигуристки в ледовых шоу не оказывают влияние на её выступления в официальных соревнованиях.

«Нет, это не такая уж и большая нагрузка. Она так решила, значит, ей это не мешает. Сложно судить, зачем ей это, но стоит положиться на её выбор», — добавил Костомаров.

Загитова занимает четвёртое место после короткой программы на этапе Гран-при в Японии.

Ранее Костомаров высказался о японке Кихире, которая заявила четверной сальхов в произвольной программе.