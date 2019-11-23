Костомаров объяснил, почему Загитова не может конкурировать с более молодыми фигуристками

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Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров объяснил, почему россиянка Алина Загитова не может быть конкурентоспособной на фоне более юных соперниц.
Костомаров объяснил, почему Загитова не может конкурировать с более молодыми фигуристками
  • РИА Новости

«У неё есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться», — заявил эксперт в интервью RT.

При этом он подчеркнул, что участие фигуристки в ледовых шоу не оказывают влияние на её выступления в официальных соревнованиях. 

«Нет, это не такая уж и большая нагрузка. Она так решила, значит, ей это не мешает. Сложно судить, зачем ей это, но стоит положиться на её выбор», — добавил Костомаров.

Загитова занимает четвёртое место после короткой программы на этапе Гран-при в Японии.

Ранее Костомаров высказался о японке Кихире, которая заявила четверной сальхов в произвольной программе. 

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