Костомаров объяснил, почему Загитова не может конкурировать с более молодыми фигуристками
- РИА Новости
«У неё есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться», — заявил эксперт в интервью RT.
При этом он подчеркнул, что участие фигуристки в ледовых шоу не оказывают влияние на её выступления в официальных соревнованиях.
«Нет, это не такая уж и большая нагрузка. Она так решила, значит, ей это не мешает. Сложно судить, зачем ей это, но стоит положиться на её выбор», — добавил Костомаров.
Загитова занимает четвёртое место после короткой программы на этапе Гран-при в Японии.
Ранее Костомаров высказался о японке Кихире, которая заявила четверной сальхов в произвольной программе.