Костомаров: Трусова доказала, что падение с четверного прыжка не мешает побеждать
- Reuters
«По-моему, Трусова уже всем доказала, что даже падение с четверного прыжка не мешает выполнить ещё три таких элемента и победить. Уж что там говорить о Кихире с одним четверным. Спортсменки и сами понимают, что заявлять можно что угодно, но нужно ещё суметь исполнить это на катке», — заявил Костомаров в интервью RT.
После короткой программы лидирует россиянка Алёна Косторная. Она на пять баллов опережает японку Рику Кихиру.
Ранее Костомаров призвал не ожидать высоких результатов от российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.