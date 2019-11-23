Костомаров: Трусова доказала, что падение с четверного прыжка не мешает побеждать

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров предположил, что россиянкам не стоит опасаться японки Рики Кихиры, которая заявила четверной сальхов в произвольной программе на этапе Гран-при в Японии.

«По-моему, Трусова уже всем доказала, что даже падение с четверного прыжка не мешает выполнить ещё три таких элемента и победить. Уж что там говорить о Кихире с одним четверным. Спортсменки и сами понимают, что заявлять можно что угодно, но нужно ещё суметь исполнить это на катке», — заявил Костомаров в интервью RT.

После короткой программы лидирует россиянка Алёна Косторная. Она на пять баллов опережает японку Рику Кихиру.

Ранее Костомаров призвал не ожидать высоких результатов от российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.