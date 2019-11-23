Костомаров о последних результатах Загитовой и Медведевой: надо вовремя заканчивать

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров предположил, что российской фигуристке Алине Загитовой будет сложно оказывать достойное сопротивление соперницам.

«Я уже не раз высказывался на тему Алины и Евгении Медведевой. Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты», — заявил эксперт в интервью RT.

По его мнению, главным недостатком Загитовой является отсутствие в её арсенале тройного акселя или четверных прыжков.

«Даже если она соберётся, ничего не изменится, потому что она не может прыгать те элементы, которые есть у её соперниц. А ведь тренируются они в одной группе. Если Загитова начала сезон, то пусть борется, никто ей не запрещает. Но более высоких результатов от неё ожидать не стоит», — добавил Костомаров.

Загитова заняла четвёртое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Японии.

Ранее Костомаров объяснил, почему ISU не снимает запрет на четверные прыжки в короткой программе у женщин.