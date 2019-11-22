Костомаров уверен, что ISU невыгодно менять правила в пользу России

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, почему Международному союзу конькобежцев (ISU) невыгодно снимать запрет на четверные прыжки в короткой программе у женщин.
Костомаров уверен, что ISU невыгодно менять правила в пользу России
  • РИА Новости

«Стоит помнить, что там сидят не российские специалисты, поэтому они вряд ли задумаются об этом в ближайшее время. Потому что соперники, в чьём арсенале нет четверных прыжков, сразу начнут проигрывать значительнее после короткой программы, отрывы вырастут. Никому, кроме нас, это невыгодно. Хотя, думаю, рано или поздно это произойдёт», — заявил Костомаров в интервью RT.

Согласно нынешним правилам, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе.

Ранее Костомаров поделился мнением о мировом рекорде Алёны Косторной, установленном в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

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