Костомаров уверен, что ISU невыгодно менять правила в пользу России
- РИА Новости
«Стоит помнить, что там сидят не российские специалисты, поэтому они вряд ли задумаются об этом в ближайшее время. Потому что соперники, в чьём арсенале нет четверных прыжков, сразу начнут проигрывать значительнее после короткой программы, отрывы вырастут. Никому, кроме нас, это невыгодно. Хотя, думаю, рано или поздно это произойдёт», — заявил Костомаров в интервью RT.
Согласно нынешним правилам, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе.
Ранее Костомаров поделился мнением о мировом рекорде Алёны Косторной, установленном в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.