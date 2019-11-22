Костомаров не удивлён мировому рекорду Косторной в короткой программе

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров назвал ожидаемым результат Алёны Косторной, который она показала в короткой программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.

«От нового поколения наших девочек можно ожидать всего что угодно, ведь до них на соревнованиях ещё никто не исполнял таких сложных программ. Поэтому для меня результат Алёны не стал неожиданностью», — заявил эксперт в интервью RT.

При этом он отметил, что окончательную расстановку сил в женском катании покажет чемпионат мира.

«Только в финале Гран-при, и то с натяжкой, и на чемпионате мира можно будет говорить о том, какой выдающийся результат она показала. Сейчас можно сколько угодно мусолить эти рекорды. Да, наши девушки на сегодняшний день — лучшие в мире. Но зацикливаться на оценках не стоит», — добавил Костомаров.

На этапе в японском Саппоро Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе, набрав за своё выступление 85,04 балла.

Ранее Косторная заявила, что не намерена отказываться от использования тройного акселя.