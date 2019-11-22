Косторная не намерена отказываться от исполнения тройного акселя

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Российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что не намерена отказываться от использования тройного акселя в своих дальнейших выступлениях.
Косторная не намерена отказываться от исполнения тройного акселя
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Не буду отказываться от тройного акселя в дальнейшем, буду только учить что-то новое. Я выучила тройной аксель после своего первого юниорского сезона, но потом вышла на сборы и заново собирала тройные, просто не хватало времени. А в середине сезона были соревнования и не хотелось травмироваться», — приводит слова Косторной ТАСС.

Для 16-летней фигуристки нынешний сезон — первый на взрослом уровне. Она уже записала в свой актив победу на «Челленджере» Finlandia Trophy, а также на этапе серии Гран-при во Франции.

На этапе в японском Саппоро Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе, набрав за своё выступление 85,04 балла.

Ранее Косторная призналась, что ей проще выступать, когда рядом Этери Тутберидзе.

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