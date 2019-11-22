Косторная призналась, что ей проще выступать, когда рядом Тутберидзе

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Российская фигуристка Алёна Косторная после победы в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро призналась, что ей было легче выступать, так как её тренер Этери Тутберидзе находилась рядом.
Косторная призналась, что ей проще выступать, когда рядом Тутберидзе
  • РИА Новости

«На самом деле с Этери Георгиевной всегда намного проще, потому что это главный тренер. Ты чувствуешь, что рядом с тобой главный тренер, и хочется быть ещё лучше. Плюс Этери Георгиевна своими способами умеет направить на прокат», — цитирует Косторную РИА Новости.

Она также заявила, что будет только рада, если у её соперницы Рики Кихиры получится выполнить четверной сальхов в произвольной программе.

«А я просто сделаю своё, остальное решат судьи», — добавила Косторная.

Косторная выиграла короткую программу с результатом 85,04 балла, установив мировой рекорд.

Ранее американский журналист в трёх словах выразил восхищение прокатом Косторной.

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