Косторная призналась, что ей проще выступать, когда рядом Тутберидзе

Российская фигуристка Алёна Косторная после победы в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро призналась, что ей было легче выступать, так как её тренер Этери Тутберидзе находилась рядом.

«На самом деле с Этери Георгиевной всегда намного проще, потому что это главный тренер. Ты чувствуешь, что рядом с тобой главный тренер, и хочется быть ещё лучше. Плюс Этери Георгиевна своими способами умеет направить на прокат», — цитирует Косторную РИА Новости.

Она также заявила, что будет только рада, если у её соперницы Рики Кихиры получится выполнить четверной сальхов в произвольной программе.

«А я просто сделаю своё, остальное решат судьи», — добавила Косторная.

Косторная выиграла короткую программу с результатом 85,04 балла, установив мировой рекорд.

Ранее американский журналист в трёх словах выразил восхищение прокатом Косторной.