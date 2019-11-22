Косторная призналась, что ей проще выступать, когда рядом Тутберидзе
- РИА Новости
«На самом деле с Этери Георгиевной всегда намного проще, потому что это главный тренер. Ты чувствуешь, что рядом с тобой главный тренер, и хочется быть ещё лучше. Плюс Этери Георгиевна своими способами умеет направить на прокат», — цитирует Косторную РИА Новости.
Она также заявила, что будет только рада, если у её соперницы Рики Кихиры получится выполнить четверной сальхов в произвольной программе.
«А я просто сделаю своё, остальное решат судьи», — добавила Косторная.
Косторная выиграла короткую программу с результатом 85,04 балла, установив мировой рекорд.
Ранее американский журналист в трёх словах выразил восхищение прокатом Косторной.