«Косторная — эталон женского катания»: в России восхитились выступлением учениц Тутберидзе на этапе Гран-при в Японии

Чтобы соревноваться на равных с победительницей японского этапа Гран-при Алёной Косторной, её соперницам необходимо владеть чистыми четверными прыжками. Об этом заявила известный тренер Татьяна Тарасова. Кроме того, она восхитилась характером обладательницы бронзы Алины Загитовой, которая сумела проделать колоссальную работу над собой. Российский наставник Константин Меньшов назвал прыжки Косторной мужскими, а хореограф Илья Авербух отметил прогресс занявшей шестое место Софьи Самодуровой.

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию вновь доказал превосходство учениц Этери Тутберидзе над соперницами. Уверенную победу на нём одержала Алёна Косторная, а третье место осталось за Алиной Загитовой, которая сумела реабилитироваться за неудачу в короткой программе. Подводя итоги турнира, хореограф Даниил Глейхенгауз поздравил подопечных с успешным результатом.

«Завершился шестой этап серии Гран-при NHK Trophy! Золото и бронза у наших прекрасных девушек! Поздравляю Алёну Косторную и Алину Загитову с медалями и выходом в финал Гран-при! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку», — написал тренер на своей странице в Instagram.

Несмотря на отсутствие в программе Косторной четверных прыжков, многие эксперты именно ей отдают пальму первенства в российском катании. Известный тренер Татьяна Тарасова подчеркнула, что спортсменка лишь недавно включила тройные аксели в свои номера на официальных соревнованиях, однако уже продемонстрировала значительный прогресс в их исполнении. Это принесло ей мировой рекорд в короткой программе, а затем и золото этапа.

Также по теме Абсолютное превосходство: Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова завоевала бронзу Российская фигуристка Алёна Косторная одержала победу на шестом этапе Гран-при в Саппоро. Впервые в истории спортсменки из одной...

«Кихира (занявшая второе место на Гран-при Японии. — RT) катает их уже который год. Второй аксель у Алёны не соскочил, это просто был степ-аут. Но этот элемент имеет большую высоту, и качество исполнения мне нравится у неё больше, чем у японки. И флип-тулупы во второй части программы — просто фантастика. А как она работает правой рукой! Чтобы с ней соревноваться, Рике надо прыгать четверной», — поделилась мнением Тарасова в эфире Первого канала.

Сама россиянка отмечала, что в будущем хотела бы освоить и четверные прыжки. По мнению тренера Константина Меньшова, она станет и вовсе недосягаема для соперниц, если усилит свою программу за счёт этих элементов.

«Алёна для меня на данный момент — эталон женского фигурного катания. Она показывает, что с тройными акселями и без четверных можно набирать такие высокие баллы. Какое владение коньком, корпусом, классные шаги, классные переходы! А прыжки у неё мощные, мужские. Я в восторге. Да и видно, что у неё есть запас для четверного. Думаю, что Косторная уже делает их на тренировках», — цитирует Меньшова РИА Новости.

Что касается Загитовой, то специалисты восхитились её характером, благодаря которому она не только завоевала медаль этапа в Саппоро, но и пробилась в финал Гран-при. Тарасова отметила её безукоризненный прокат в произвольной программе, никого не оставивший равнодушным.

«Вот это она катала, прыгала! Всю программу показала. Вчера по какой-то причине не получилось. Посмотрите, ни одного сидящего человека в зале! Какая молодец! Алина для себя сделала очень много. Она знает, что в тяжёлой ситуации может собраться. Большая умница! Ждём от неё чистых и классных прокатов», — сказала специалист.

Номер Загитовой оценили и в Международном союзе конькобежцев (ISU).

«Эта улыбка! Эти движения! Алина Загитова крадёт сердца!» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.

Хореограф Илья Авербух отметил сразу несколько сильных сторон в номере фигуристки. По его словам, больше всего его впечатлил выход из двойного акселя, а также каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

«Мы увидели потрясающую Загитову. Общее впечатление совершенства, волшебства. Было видно, что Алина всё контролирует. Где-то сбрасывала эмоции, где-то добавляла. По-моему, всё хорошо», — сказал специалист.

В свою очередь, Меньшов признался, что не ожидал от спортсменки иного результата.

«Очень рад за Алину, что она собралась в произвольной и показала свой характер. Было чувство, что в короткой у неё не было уверенности, а в произвольной уже никаких сомнений. Несмотря на то что очень сложно конкурировать с молодыми девочками, Загитова пытается усложнять свой контент, насколько это возможно. У неё были срывные старты, но она взяла себя в руки и появилась спортивная злость. При этом она призналась, что никто не заставляет её тренироваться», — заявил тренер.

Софья Самодурова заняла шестое место на этапе Гран-при в Японии. Несмотря на не самый удачный результат, её наставник Алексей Мишин остался доволен выступлением подопечной. При этом, по его мнению, судьи занизили ей оценки, лишив четвёртого места.

«Строгость судей к её прыжкам может быть объяснима тем, что родные стены должны были помогать японкам, которые, на взгляд многих специалистов, не совсем правильно оказались выше неё. Потому что по безошибочности она просто уникальна, а с точки зрения эмоциональности и харизмы — чистая пятёрка, — приводит слова тренера ТАСС.

Стабильность Самодуровой отметила и Тарасова.

«Она ничего не срывает. Делает всё, что надо делать. Выучила и начинает добавлять. Терпи и повышай прыжок. У тебя характер», — сказала эксперт.

По словам Авербуха, ученица Мишина прогрессирует от старта к старту, в связи с чем её рано списывать со счетов.

«Её программа выглядит все ярче и ярче. Раньше многие думали, что Софья будет спортсменкой одного сезона, но она прибавляет. Все свои прыжки она исполнила безошибочно, хоть они и были не столь высоки по оценкам. Уверен, что Самодурова будет вести работу по усложнению своей произвольной программы», — заявил хореограф.

В стороне от успеха российских фигуристок не остался олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Он обратился к ним на видео, которое разместил на своей странице в Instagram.

«А я говорил — надо забыть короткую программу. С новыми силами — на новые высоты, и всё будет хорошо. Молодец, Алинка! Ура, Алёнка! Красава! Самодурова — молодец, Загитова — умничка. Молодцы!» — поделился эмоциями Ягудин.

Подводя итоги этапов Гран-при, четырёхкратная бронзовая медалистка чемпионатов Европы Виктория Буцаева подчеркнула, что на данный момент непросто определить лидера сезона.

«Но кто будет побеждать из фигуристок группы Тутберидзе при чистых прокатах, сказать сложно. Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова — все три разные девчонки, с разным прыжковым набором. На одном старте может так сложиться, на другом — наоборот», — поделилась мнением бывшая спортсменка.