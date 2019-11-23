Ягудин поздравил Косторную и Загитову после Гран-при Японии
- © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
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«А я говорил: надо забыть короткую, с новыми силами на новые высоты, и всё будет хорошо. Молодец, Алинка! Ура, Алёнка! Красава! Самодурова — молодец, Загитова — умничка. Молодцы!» — сказал Ягудин на видео в сториз в своём Instagram.
Алёна Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, а Алина Загитова стала третьей. Обе фигуристки вышли в финал Гран-при, который пройдёт в Турине.
Софья Самодурова расположилась на шестой позиции.
Ранее в ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии.