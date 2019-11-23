Ягудин поздравил Косторную и Загитову после Гран-при Японии

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на выступление российских фигуристок в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

«А я говорил: надо забыть короткую, с новыми силами на новые высоты, и всё будет хорошо. Молодец, Алинка! Ура, Алёнка! Красава! Самодурова — молодец, Загитова — умничка. Молодцы!» — сказал Ягудин на видео в сториз в своём Instagram.

Алёна Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, а Алина Загитова стала третьей. Обе фигуристки вышли в финал Гран-при, который пройдёт в Турине.

Софья Самодурова расположилась на шестой позиции.

Ранее в ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии.