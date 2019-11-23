Тарасова о Загитовой: она знает, что в тяжёлой ситуации может так собраться и откатать

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

«Вот это она катала, вот это она прыгала и программу всю показала. Вчера не получилось. Мало ли по какой причине. Посмотрите, нет ни одного сидящего человека в зале. Какая молодец! Она для себя сделала очень много. Она знает, что в тяжёлой ситуации может так собраться и откатать. Очень хорошая программа. Большая умница. Ждём от неё чистых, классных прокатов», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Судьи оценили выступление Загитовой в 151,15 балла.

Ранее Авербух заявил, что зрители увидели потрясающую Загитову в произвольной программе на Гран-при в Японии.