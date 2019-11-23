Авербух: мы увидели потрясающую Загитову

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление россиянки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Авербух: мы увидели потрясающую Загитову
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«Мы увидели потрясающую Загитову. Мне больше всего запомнился выход из двойного акселя. Справилась с каскадом тройной лутц — тройной риттбергер. Общее впечатление совершенства, волшебства. Было видно, что Алина всё контролирует. Где-то сбрасывала эмоции, где-то добавляла. По-моему, всё хорошо», — заявил Авербух в эфире Первого канала.

Судьи оценили выступление Загитовой в 151,15 балла.

Ранее сообщалось, что Загитова без падений откатала произвольную программу на Гран-при в Японии.

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