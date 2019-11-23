Авербух: мы увидели потрясающую Загитову
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«Мы увидели потрясающую Загитову. Мне больше всего запомнился выход из двойного акселя. Справилась с каскадом тройной лутц — тройной риттбергер. Общее впечатление совершенства, волшебства. Было видно, что Алина всё контролирует. Где-то сбрасывала эмоции, где-то добавляла. По-моему, всё хорошо», — заявил Авербух в эфире Первого канала.
Судьи оценили выступление Загитовой в 151,15 балла.
Ранее сообщалось, что Загитова без падений откатала произвольную программу на Гран-при в Японии.