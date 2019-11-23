Загитова без падений откатала произвольную программу на Гран-при в Японии

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова без падений откатала произвольную программу на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Загитова без падений откатала произвольную программу на Гран-при в Японии
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

Судьи оценили выступление Загитовой в 151,15 балла, что по сумме двух прокатов — 217,99 балла — на данный момент является шестым результатом сезона в серии Гран-при.

Соревнования продолжаются.

Более высокие оценки получали только россиянки Александра Трусова (241,02 балла) и Алёна Косторная (236,00 балла), японка Рика Кихира (230,33 балла), а также российские фигуристки Анна Щербакова (227,76 балла) и Евгения Медведева (225,76 балла).

Ранее Роман Костомаров объяснил, почему Алина Загитова не может конкурировать с более молодыми фигуристками.

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