Загитова без падений откатала произвольную программу на Гран-при в Японии
- © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
- globallookpress.com
Судьи оценили выступление Загитовой в 151,15 балла, что по сумме двух прокатов — 217,99 балла — на данный момент является шестым результатом сезона в серии Гран-при.
Соревнования продолжаются.
Более высокие оценки получали только россиянки Александра Трусова (241,02 балла) и Алёна Косторная (236,00 балла), японка Рика Кихира (230,33 балла), а также российские фигуристки Анна Щербакова (227,76 балла) и Евгения Медведева (225,76 балла).
Ранее Роман Костомаров объяснил, почему Алина Загитова не может конкурировать с более молодыми фигуристками.