Новое увлечение Загитовой и кумир Косторной: о чём говорили после этапа Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что заинтересовалась гончарным искусством. Она призналась, что хотела бы создавать эксклюзивные вещи, однако выпуск собственной линии одежды назвала слишком банальным занятием. Победительница японского этапа Гран-при Алёна Косторная заявила, что примером для подражания для неё является чемпионка мира 2012 года Каролина Костнер. В свою очередь, эксперты высоко оценили прокат олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Ханю с маскотами и зажигательный танец Степановой и Букина

В Японии завершился заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. После соревновательной части спортсмены приняли участие в гала-вечере. На этот раз обошлось практически без сюрпризов. Обладательница бронзы Алина Загитова вновь вышла на лёд с трогательным номером, посвящённым матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, скончавшейся в конце августа. Победительница турнира Алёна Косторная предстала перед зрителями в чувственном образе героини фильма «50 оттенков свободы».

А вот серебряные призёры в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин представили новый номер. Зрители оценили их зажигательный танец под летний хит Señorita в исполнении Шона Мендеса и Камилы Кабельо.

Не сумевший попасть в тройку лидеров Сергей Воронов пользуется большой популярностью среди местных болельщиков. В связи с этим организаторы турнира припасли его показательный номер на заключительную часть вечера и не прогадали. Динамичное выступление под песню That's life Фрэнка Синатры сопровождалось громкими овациями.

После окончания показательных номеров триумфатор мужского турнира Юдзюру Ханю порадовал публику забавной выходкой. Он вышел на каток вместе с одним из маскотов NHK Trophy и станцевал с ним в дуэте.

«Не думаю о создании своей линии одежды»

После окончания соревнований Загитова похвасталась многочисленными подарками от местных поклонников, среди которых были мягкие игрушки и поделки ручной работы. Спортсменка известна своей любовью к Японии и её жителям, которые отвечают ей взаимностью. Она рассказала, что в настоящий момент занимается ремонтом своей комнаты в Москве, которая будет оформлена в японском стиле.

«Я хотела, чтобы у меня была сакура на стене, но пока она ещё не закончена. Специальную полочку для медалей украшают статуэтки, которые мне дарили японские фанаты», — цитирует фигуристку ТАСС.

Кроме того, олимпийская чемпионка сообщила о своём новом увлечении.

«Я не думаю о создании своей линии одежды, этим сейчас занимаются все, кому не лень, и мне это не так интересно. Мне нравится гончарное искусство — я никогда этого не делала, но хочу попробовать. По виду это очень успокаивает, и можно будет создавать какие-то свои эксклюзивные вещи», — сказала Загитова.

По завершении этапа в общении с местными журналистами о себе рассказала и дебютантка взрослых соревнований Косторная. По её словам, образцом для подражания для неё является чемпионка мира 2012 года Каролина Костнер.

«Мне всегда нравилось катание Каролины Костнер, я обращаю внимание на её движение ног при отталкивании, на колени, на то, как она старается не смотреть вниз, не задирает плечи на уши. Я при катании в основном слежу за коленями и носками, остальное по ходу мне выкрикивает Этери Георгиевна», — рассказала россиянка.

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Интересно, что некоторое время назад российский хореограф Виктор Адоньев, работавший в спортивной школе «Самбо-70», сравнил Кострорную именно с итальянкой. По его мнению, обе фигуристки отличаются не только сложной техникой, но и эстетикой своих выступлений.

Кроме того, ученица Тутберидзе поделилась своим отношением к запрету на четверные прыжки в короткой программе и современному фигурному катанию в целом.

«Ничего не могу сказать про запреты, есть правила, не я их устанавливала, и я им подчиняюсь. Четверные прыжки — это очень круто, фигурное катание так прогрессирует, что с каждым годом появляется что-то новое — и в технической составляющей, и во второй оценке. Спорт развивается», — отметила Косторная.

В свою очередь, двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин предположил, что фигуристка уже сейчас способна освоить четверные прыжки.

«Не скрываю, что мне нравится Алёна. В Саппоро она показала отличное катание как в короткой программе, так и в произвольной. Если бы не сбой на сольном акселе, она побила бы мировой рекорд Александры Трусовой. Косторная и в 16 лет способна овладеть четверным прыжком. У неё идёт рост мастерства, техника великолепная. А тренеры подскажут, что и как нужно делать», — приводит слова Жулина портал «Подмосковье сегодня».

«Аплодируем Алине за красоту»

Подводя итоги заключительного этапа Гран-при, эксперты продолжили восхищаться характером Загитовой, которая сумела не пасть духом после провала в короткой программе и даже взошла на подиум. Так, бронзовая медалистка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова отметила положительные изменения, произошедшие с фигуристкой за последнее время.

«Мне Алина в этом сезоне очень нравится. Изменилась, повзрослела, её катание стало более уверенным. Мне кажется, она действительно сейчас выступает для себя. В Японии она снова проявила бойцовские качества. На неё реально приятно смотреть. Ей очень идёт произвольная программа, открывает её сильные стороны. Хочется, чтобы в этом сезоне у Загитовой всё сложилось удачно», — приводит слова Радионовой РИА Новости.

В нынешнем сезоне чемпионка мира 2019 года в произвольной программе выходит на лёд в образе египетской царицы Клеопатры под композиции The Feelings Begin Питера Гэбриэла, Ramses Хатира Хичама и увертюру Lawrence d'Arabie Мориса Жарра. Удачный выбор фигуристки отметил и серебряный призёр Олимпиады 1980 года Сергей Шахрай.

«Я верил в Алину после короткой программы, и не ошибся. Она показала, как настоящие спортсмены умеют бороться до конца. Блестящая произвольная программа Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро. Все зрители встали и аплодировали нашей фигуристке. Её Клеопатра была не просто царственная, а божественно царственная», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что под впечатлением от проката Загитовой в произвольной программе осталась не только она сама, но и её пятилетняя дочь Надежда.

«Она откатала так, что мой маленький ангел, Надюша, так заворожённо смотрит, так серьёзно наблюдает. Кто знает, может быть тоже станет чемпионкой? Ну это так, мысли вслух. Время покажет. А пока аплодируем нашей Алине за красоту, волю и профессионализм и поздравляем с её пока лучшим результатом в этом сезоне!», — написала Навка.

В финале Гран-при Россию представят четыре фигуристки. Помимо Косторной и Загитовой, за медали поборются Александра Трусова и Анна Щербакова. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предположил, что соревнования могут преподнести много сюрпризов, а также выразил надежду на справедливое судейство.

«Надеюсь, все будут хорошо кататься, и при этом раскладе хочется посмотреть, как поведёт себя барометр со стороны судей. Кто-то делает много четверных, но есть другие упущения, кто-то прыгает аксели. Не все катаются чисто, но все катаются здорово. Будет очень интересный финал», — поделился мнением Плющенко.