Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

Стали известны все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.

В женском одиночном катании выступят четыре представительницы России: Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Алина Загитова. А противостоять им будут японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

У мужчин будут соревноваться россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев, американец Натан Чен, японец Юдзуру Ханю, француз Кевин Эймоз и китаец Боян Цзинь.

В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, а их соперниками станут французы Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон, канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, американцы Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью, Мэдисон Чок — Эван Бэйтс.

Что касается соревнований спортивных пар, то среди российских дуэтов выступят Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. За победу также поборются китайцы Чен Пэн — Цзинь Ян, Суй Вэньцзин — Хань Цун и канадцы Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро.

Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин поздравил Алёну Косторную и Алину Загитову после Гран-при в Японии.