Косторная не считает запрет на четверные прыжки предметом для обсуждения
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- globallookpress.com
«Я ничего не могу сказать про запреты, есть правила, не я их устанавливала, и я им подчиняюсь. Четверные прыжки — это очень круто, фигурное катание так прогрессирует, что с каждым годом появляется что-то новое — и в технической составляющей, и во второй оценке. Спорт развивается», — приводит слова Косторной ТАСС.
Согласно нынешним правилам, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе.
Ранее она призналась, что хочет попробовать исполнить четверной прыжок.