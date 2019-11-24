Косторная не считает запрет на четверные прыжки предметом для обсуждения

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Российская фигуристка Алёна Косторная ответила на вопрос о своём отношении к возможному снятию запрета на использование четверных прыжков в короткой программе.
Косторная не считает запрет на четверные прыжки предметом для обсуждения
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Я ничего не могу сказать про запреты, есть правила, не я их устанавливала, и я им подчиняюсь. Четверные прыжки — это очень круто, фигурное катание так прогрессирует, что с каждым годом появляется что-то новое — и в технической составляющей, и во второй оценке. Спорт развивается», — приводит слова Косторной ТАСС.

Согласно нынешним правилам, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе.

Ранее она призналась, что хочет попробовать исполнить четверной прыжок.

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