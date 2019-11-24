Косторная назвала фигуристку, на которую старается равняться

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, на кого стремится равняться.

«Мне всегда нравилось катание Каролины Костнер, обращаю внимание на её движение ног при отталкивании, на колени, на то, как она старается не смотреть вниз, не задирает плечи на уши», — цитирует Косторную ТАСС.

На этапе Гран-при в Японии Косторная одержала победу и вышла в финал Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 ноября.

Ранее бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова выразила мнение, что Косторная может бороться с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.