Радионова считает, что Косторная может бороться с Трусовой и Щербаковой

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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 по фигурному катанию Елена Радионова поделилась мнением о перспективах Алёны Косторной в текущем сезоне.
Радионова считает, что Косторная может бороться с Трусовой и Щербаковой
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Косторная может бороться с Трусовой и Щербаковой. Она спокойно может быть лидером. Мне Алёна очень импонирует как фигуристка. Она и катается, и прыгает сложные элементы, потому она действительно может быть лидером», — цитирует Радионову Sport24.

На этапе Гран-при в Японии Косторная одержала победу, опередив хозяйку соревнований Рику Кихиру и действующую олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Ранее сообщалось, что Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова завоевала бронзу.

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