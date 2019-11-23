Радионова считает, что Косторная может бороться с Трусовой и Щербаковой

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 по фигурному катанию Елена Радионова поделилась мнением о перспективах Алёны Косторной в текущем сезоне.

«Косторная может бороться с Трусовой и Щербаковой. Она спокойно может быть лидером. Мне Алёна очень импонирует как фигуристка. Она и катается, и прыгает сложные элементы, потому она действительно может быть лидером», — цитирует Радионову Sport24.

На этапе Гран-при в Японии Косторная одержала победу, опередив хозяйку соревнований Рику Кихиру и действующую олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Ранее сообщалось, что Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова завоевала бронзу.