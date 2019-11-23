Фигурист Ханю выиграл этап Гран-при в Японии
- © Naoki Morita/AFLO
- globallookpress.com
По итогам короткой и произвольных программ местный спортсмен набрал 305,05 балла.
Вторым стал француз Кевин Аймоз с результатом 250,02 балла. Тройку лучших замкнул канадец Роман Садовский (247,50).
Россиянин Сергей Воронов расположился на четвёртой позиции (239,05), а его соотечественники Макар Игнатов (222,45) и Антон Шулепов (218,38) стали седьмым и восьмым соответственно.
Ранее Алёна Косторная победила на этапе Гран-при в Японии.