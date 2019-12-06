Второе место Бойковой и Козловского, ошибки Алиева и Самарина: в Турине стартовал финал Гран-при по фигурному катанию

В Турине состоялся первый день финала Гран-при по фигурному катанию. Российские пары после короткой программы заняли места со второго по четвёртое, а лучший результат среди них показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, проигравшие меньше балла китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну. В мужском катании россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев не смогли войти в промежуточную тройку лидеров.

Юниорки в погоне за Лью

Первый день финала Гран-при по фигурному катанию начался с соревнований юниоров. В состязаниях мужчин, девушек и спортивных пар представительство России было весьма существенным — из 18 участников лишь шестеро представляли другие страны. Тем не менее такое численное преимущество не позволило захватить лидерство во всех дисциплинах.

Главным событием женских соревнований стало выступление вундеркинда из США Алисы Лью. В этом сезоне она стала первой и пока единственной фигуристкой, которая исполняла тройной аксель и четверные прыжки в одной программе. В Турине 14-летняя спортсменка установила новое достижение — она первой исполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа не в произвольной программе, а в короткой. Такого сложного контента не было ни у одной спортсменки, и Лью захватила лидерство с оценкой 71,19 балла. Впрочем, российские фигуристки немного проиграли американке — Дарья Усачёва, Ксения Синицына, Камила Валиева и Виктория Васильева уступают Лью не больше 3,12 балла.

У юниоров главным фаворитом считался ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, сумевший в 14 лет побить все мировые рекорды для молодых фигуристов. Но падение на тройном акселе не позволило ему занять промежуточное первое место. На него забрался более опытный фигурист Андрей Мозалев, успевший одержать победу на взрослом уровне на турнире Warsaw Cup. 16-летний фигурист набрал 82,45 балла и почти на пять очков обошёл Самсонова. Третий российский участник Пётр Гуменник, год назад ставший серебряным призёром юниорского финала Гран-при, тоже упал с тройного акселя и стал лишь четвёртым.

В парах была самая приятная для российских болельщиков картина — все пять пар заняли первые пять мест. Во главе оказались подающие огромные надежды Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, способные в технике конкурировать и со взрослыми спортсменами. За подкрутку и поддержку они набрали столько баллов, сколько не снилось и многим участникам взрослого финала. Панфилова и Рылов смазали только тодес, так что в итоге они остались без очередного юниорского мирового рекорда и остановились на отметке 68,80 балла.

Меньше балла до лидеров из Китая

Российским дуэтам выпало открывать взрослую часть финала Гран-при. Хотя две пары выигрывали этапы в этом сезоне, а одна уже участвовала в этом турнире в прошлом году, всех их из-за молодости и нехватки очков в мировом рейтинге организаторы поместили в первую разминку.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли на лёд первыми и выступили под популярную у танцоров песню Je suis malade Лары Фабиан. Такая композиция требовала от пары максимальной выразительности и чувственного катания, которых у вчерашних юниоров пока нет. Судьи по минимуму оценили их компоненты и не стали щедро одаривать за технику, хотя никаких ошибок у россиян не было. Победители канадского этапа заработали за короткий прокат 71,48 балла, сразу ощутив на себе всю строгость арбитров на столь престижном турнире.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин уже знали, каково это — выступать в финале Гран-при, и в их катании чувствовался опыт прошлого сезона. Партнёр и партнёрша старались каждую секунду быть друг к другу как можно ближе, даже во время вращений, чтобы лишний раз подчеркнуть единство своей пары. И хотя компоненты тоже оказались не самые высокие, зато судьи ставили щедрые оценки за элементы, тем более что там было за что вознаградить россиян. Павлюченко и Ходыкин набрали 75,16 балла и поднялись на первое место.

Идеальный прокат показали и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Недавно они вошли в эксклюзивный клуб пар, которые набирали больше 80 баллов в короткой программе, но то было на домашнем этапе Гран-при, а в финале судьи продолжали проявлять принципиальность — за финальное вращение один арбитр из США даже поставил отрицательную оценку. Без улучшений за компоненты и больших надбавок за технику ученики Тамары Москвиной набрали 76,65 балла.

Бойкова и Козловский легко сохраняли лидерство почти до самого окончания короткой программы. Китайцы Пэн Чэн — Цзинь Ян и канадцы Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро падали и ошибались так, что пропустили вперёд всех россиян, не набрав и 70 баллов. Но главные фавориты соревнований Суй Вэньцзин и Хань Цун первого места не упустили. Хотя чемпионов мира подвёл их фирменный выброс флип, на котором партнёрша неожиданно коснулась льда рукой, компонентами они ликвидировали отставание в технической оценке. Пара из Китая получила 77,50 балла. Россиянам теперь крайне сложно будет бороться за золото, так как произвольная программа Суй Вэньцзин и Хань Цуна каждый раз трогает судей за живое.

🥰 Wenjing Sui / Cong Han 🇨🇳 make it look so easy! Death Spiral with a difficult entry, and they hold the lead after the Pairs Short Program!



Full results: https://t.co/iq7OtZG5ex#JGPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/07m3I5D9Pt — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 5, 2019

Россияне без каскадов

Короткая программа у мужчин началась с большого конфуза организаторов. Французу Кевину Аймозу поставили музыку Дмитрия Алиева, о чём он стал сразу же сигнализировать судьям. После паузы, которую зрители заполнили аплодисментами, Аймоз всё-таки услышал знакомую мелодию и выдал невероятное представление. Не забывая о прыжковом контенте с четверным тулупом, француз идеально подчеркнул каждый акцент в своей музыке и побил личный рекорд — 96,71 балла.

Также по теме Трио учениц Тутберидзе против всего мира: почему финал Гран-при среди женщин станет величайшим турниром в истории 6 и 7 декабря в Турине пройдёт женский турнир финала Гран-при по фигурному катанию. Он обещает стать одним из самых запоминающихся в...

Китаец Цзинь Боян чудом пробился в финал Гран-при после того, как стал лишь шестым на первом этапе в США. Удача после этого от него отвернулась — в короткой программе бронзовый призёр чемпионатов мира сразу лишил себя шансов на медали. Фигурист сорвал четверной лутц и оставил его без каскада. Кое-как он сумел присоединить тройной тулуп к четверному, но остался без надбавок. Цзинь Боян сразу же проиграл Аймозу 16 баллов.

Россиянин Дмитрий Алиев сразу показал, как надо исполнять четверной лутц — наконец-то ему удалось сделать все необходимые обороты. Но дальше он не поборолся в каскаде за тулуп и сделал его лишь двойным, а такой прыжок автоматически оказывался без всякой оценки, даже базовой. Вся остальная программа под рок-оперу «Моцарт» у Алиева была безупречной, но одна ошибка оставила его лишь с 88,78 балла и с приличным отставанием от Аймоза, который не ожидал, что к середине короткой программы останется первым.

Француза наконец-то подвинул Натан Чен, который разом прекратил все разговоры о том, что в этом сезоне он не так хорош, как в предыдущих. Было заметно, как он прибавил в хореографии, тем более что песня Шарля Азнавура просто обязывала его порадовать своего тренера Рафаэля Арутюняна. Хотя у Чена был не предельно сложный прыжковый набор для короткой программы, американец побил мировой рекорд в технике, в сумме набрав 110,38 балла — лишь 15 сотых он уступил достижению Юдзуру Ханю, которое держится больше года.

Wow! Nathan Chen takes the Men's Short Program with a clean skate and fantastic energy! 🔋⚡️



Full results: https://t.co/TcTCWScDvv#GPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/0rDFiy7wtM — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 5, 2019

Александр Самарин как раз собирался исполнить самую сложную короткую программу, но совершенно не справился со своей задачей. Обычно стабильный каскад лутц — тулуп оказался срезан наполовину, четверной флип был с недокрутом, а присоединить к нему удалось лишь двойной тулуп. Добротным тройным акселем во второй половине программы Самарин только обезопасил себя от последнего места и на полбалла обошёл Цзинь Бояна.

Юдзуру Ханю, как и подобает четырёхкратному победителю финала Гран-при, закрывал первый день соревнований. То, как блистательно он выполнил четверной сальхов и тройной аксель, предвещало настоящую борьбу с Ченом за первое место. Однако японец неожиданно оступился на четверном тулупе и не смог сделать хоть какой-то каскад. В компонентах он едва обошёл американского фигуриста, но по технике остался далеко позади. Ханю набрал 97,43 балла с тремя прыжками — на полбалла больше, чем Аймоз с четырьмя.