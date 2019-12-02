Загитова на открытии катка, постановка Туктамышевой и признание Ханю: что делают фигуристы за неделю до финала Гран-при

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Полина Стаменкович
В преддверии финала Гран-при и чемпионата России фигуристы получили возможность немного передохнуть. Евгения Медведева в рамках одного из телепроектов рассказала о своём отношении к деньгам. Она призналась, что может легко их потратить на поход в дорогие рестораны или костюмы для выступлений. Алина Загитова перевоплотилась в Спящую красавицу на церемонии открытия катка на Красной площади, а Елизавета Туктамышева поставила совместный номер с экс-фигуристкой Еленой Радионовой.
Загитова на открытии катка, постановка Туктамышевой и признание Ханю: что делают фигуристы за неделю до финала Гран-при
  • Алина Загитова на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
  • АГН «Москва»
  • © Игорь Иванко

«Деньги для меня — это возможности»

После нескольких напряжённых недель фигуристы смогли выдохнуть в преддверии финала Гран-при и чемпионата России. Одни предпочли по мере возможности отвлечься от всего, что связано со спортом, и посвятить свободное время своим увлечениями, другие же, напротив, сосредоточились на тренировочном процессе.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала гостьей нового проекта Первого канала «ФК». В нём известные фигуристы рассказывают о жизни на катке и вне его, об увлечениях, делятся своими размышляют на различные темы. В частности, спортсменка призналась, что не любит шумные вечеринки, предпочитая им общение с родными и близкими людьми.

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«Я человек, который не очень любит шум. Ведь его вокруг меня всегда много. Поэтому если стоит выбор, куда ехать веселиться, то я предпочту сидеть дома на диване. Просто общаться, так как могу говорить часами», — сказала Медведева.

Фигуристка отметила, что, если бы у неё стоял выбор между повышенным вниманием и забвением, она бы выбрала первое.

«Пристальное внимание можно потерпеть, а с забвением ты ничего не сделаешь. На данный момент я настолько смирилась с тем, что люди создают фейковые страницы, заходят на мою, пишут какую-то гадость и довольные убегают, что решила, что на меня это вообще не действует», — заявила спортсменка.

Кроме того, она рассказала о своём отношении к деньгам. По словам Евгении, зачастую гонорары уходят на не самые необходимые вещи.

«Я транжирю деньги вообще запросто. Например, придумаю показательный, сошью для него костюм, хотя номер ещё не поставлен, а наряд висит в шкафу и ждёт своего часа... Могу сходить в неоправданно дорогой ресторан с мамой, с друзьями — и там протранжирить деньги из любопытства, потому что интересно, каково блюдо на вкус. Давайте не будем друг друга обманывать, деньги для меня — это возможности», — добавила Медведева.

«Почувствовала себя принцессой»

 

График олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой на конец года буквально расписан по дням. В промежутках между соревнованиями она готовится к ледовым шоу, приуроченным к новогодним праздникам. На днях состоялось торжественное открытие катка на Красной площади, во время которого Алина продемонстрировала фрагмент спектакля «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяны Навки. В нём фигуристке досталась роль главной героини.

«Сегодня я каталась и просто почувствовала, что для меня спектакль — совершенно другой опыт. Очень рада, что меня пригласили в такое грандиозное шоу. Да, я почувствовала себя принцессой», — призналась Загитова.

Она добавила, что не чувствует большой разницы между выступлениями на соревнованиях и ледовых шоу, поскольку в обоих случаях речь идёт о колоссальной ответственности.

«Для меня это одинаково, потому что на турнирах одно волнение, в шоу — совершенно другое. Везде хочется показать максимум, чтобы зрители остались довольны», — цитирует Алину РИА Новости.

Появление именитой фигуристки в сердце Москвы вызвало огромный ажиотаж как среди представителей СМИ, так и среди болельщиков. Вокруг катка скопилась толпа людей, желающих вживую посмотреть на её выступление. По словам Навки, именно ей пришла в голову идея отдать главную роль в новой постановке Загитовой.

«Мечтала о такой возможности после того, как Алина стала олимпийской чемпионкой. Она безумно талантливая и такая юная. Кто, как не она, справится с ролью Спящей красавицы? Когда летом я набрала Этери Тутберидзе, она была не против. И Алина с удовольствием откликнулась. Мне кажется, что всё получится очень красочно, сказочно и феерично», — призналась Навка.

«На льду чувствовали себя настоящими сёстрами»

Своё небольшое представление теперь есть у чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой и победительницы Универсиады-2017 Елены Радионовой. Спортсменки хорошо знакомы друг с другом и решили на льду рассказать о настоящей дружбе, перевоплотившись в героинь мультфильма «Холодное сердце — 2» — сестёр Эльзу и Анну. Совместный номер они представили на катке парка «Сокольники».

«Нашим танцем мы хотели не просто подчеркнуть любовь к этому фильму, а ещё показать, что в жизни важно иметь человека, с которым ты можешь пройти любые испытания», — отметила Туктамышева.

В свою очередь, Радионова призналась, что работа над номером ещё больше сблизила их с Елизаветой.

«Мы с Лизой впервые катались вместе, но на льду чувствовали себя настоящими сёстрами. Иначе не смогли бы передать настроение Эльзы и Анны. Но мы уверены, что у нас всё получилось», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

Туктамышева, активно пользующаяся соцсетями, решила порадовать своих поклонников необычным конкурсом. Она призвала всех желающих нарисовать свой портрет и отправить его в Instagram. Лучшая работа будет использована в качестве аватара в её профиле, а её автор получит автограф фигуристки.

«Мне часто дарят или присылают в директ нарисованные портреты. Давно хотела провести конкурс, который позволит вам, уважаемые художники и художницы, приоткрыть результаты своего творчества для всех желающих», — написала Туктамышева.

В преддверии Нового года двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова решила порадовать юных воспитанников рязанской спортивной школы при дворце спорта «Олимпийский», в которой она делала свои первые шаги в фигурном катании. Детям достались её автографы, мягкие игрушки и другие памятные сувениры.

Первый тренер Трусовой Ольга Шевцова рассказала, что школа гордится своей бывшей ученицей, которая в дебютном сезоне на взрослом уровне сумела пробиться в финал Гран-при.

«Мы все следили за прямыми трансляциями московского этапа, а Соня, одна из воспитанниц «Олимпийского», смогла поддержать её непосредственно на трибунах катка и пообщаться лично. Для нас большая честь, что Саша сделала первые шаги в фигурном катании в нашем дворце спорта, а сейчас устанавливает мировые рекорды и не забывает о нашей школе», — заявила Шевцова.

Ученики секции поблагодарили Трусову за подарки и пожелали ей победы в Турине.

«Тутберидзе замечает любые детали»

 

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, которая пропускает начало сезона из-за травмы, получила престижную национальную премию «Алтын Самгау 2019». В прошлом сезоне она взяла серебро первенства планеты, Чемпионата четырёх континентов и Универсиады, что принесло ей звание лучшей представительницы Казахстана в зимних видах спорта.

Турсынбаева рассказала, что очень многим обязана своему тренеру Этери Тутберидзе. По её мнению, наставница идеально сочетает в себе два качества — строгость и умение поддержать в трудную минуту.

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«Она очень требовательная на льду. Этери Георгиевна замечает любые детали, это помогает прогрессировать. Есть тренеры, которые всегда хвалят, восхищаются, но я считаю, это не идёт на пользу. Где-то она строгая, где-то может пошутить», — приводит слова Турсынбаевой Sputnik Казахстан.

Последние результаты россиян подтверждают, что отечественная школа фигурного катания остаётся одной из самых сильных во всём мире. Многие иностранные спортсмены стремятся к сотрудничеству с российскими специалистами. Минувшим летом серебряный призёр Пхёнчхана Сёма Уно провёл несколько недель в тренировочном лагере Тутберидзе, а сейчас о своём желании приехать в Россию заявил его соотечественник Юдзуру Ханю.

«Когда только начинал кататься, кажется, моя третья программа называлась «Из России с любовью». Такое название придумал мой тогдашний наставник Шоичиро Цузуки. Я многим ему обязан с точки зрения того, что знаю. Он тренировался в России, а потом привёз свой фундамент в Японию. Мне тоже очень понравился стиль российского фигурного катания, его выразительность, отношение спортсменов к своему делу, к занятиям. Это очень здорово», — цитирует Ханю Japan Times.

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