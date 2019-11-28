Фигурист Ханю заявил, что хотел бы поработать с российским тренером

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю заявил, что в будущем хотел бы поработать под руководством российского тренера.

«Не знаю почему, но я никогда не работал с русским тренером. Но когда я только начал кататься, кажется, моя третья программа называлась «Из России с любовью». Это название придумал мой тогдашний тренер Шоичиро Цузуки. Я многим ему обязан с точки зрения того, что знаю в фигурном катании. Он тренировался в России, а потом привёз тренерский фундамент в Японию», — приводит слова Ханю Japan Times.

Он отметил, что ему нравится стиль российского фигурного катания, а также то, как россияне относятся к этому виду спорта и как они усердны в тренировках.

«Я думаю, это очень круто. Думаю, однажды я бы хотел поработать с российским тренером», — добавил 24-летний японец.

С 2012 года и по настоящее время Ханю занимается в группе канадского специалиста Брайана Орсера, который также является наставником россиянки Евгении Медведевой.

Помимо двух золотых наград Олимпиады, в активе японского фигуриста два золота, три серебра и бронза чемпионатов мира, а также золото и бронза командных первенств мира. Он также является четырёхкратным победителем Финалов серии Гран-при.

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