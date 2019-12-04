Новогоднее настроение Медведевой, мечта Трусовой и ажиотаж вокруг премии ISU: что происходит в мире фигурного катания

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась со своими поклонниками рецептом новогоднего настроения. Победительница двух этапов Гран-при Александра Трусова выразила желание познакомиться с актрисой Эмилией Кларк, исполнившей роль Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Голосование за звание лучших фигуристов года вызвало такой ажиотаж среди болельщиков, что сайт Международного союза конькобежцев (ISU) начал работать с перебоями. О событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Шутка Туктамышевой и обращение к Дейенерис

Фигуристы ощущают приближение Нового года, несмотря на напряжённый соревновательный график. Так, рецептом праздничного настроения со своими подписчиками в Instagram поделилась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Смотрю «Корпорацию монстров», и появляется новогоднее настроение», — написала спортсменка.

Несколько дней назад чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева порадовала своих болельщиков четверным тулупом, который ей удалось выполнить на тренировке. После этого многие заговорили о том, что благодаря данному элементу 22-летняя ученица Алексея Мишина сможет составить конкуренцию более молодым соперницам. В настоящий момент прыжками в четыре оборота среди участниц взрослых турниров владеют лишь Александра Трусова и Анна Щербакова.

При этом сама Туктамышева в шутливой форме дала понять, что пока рано говорить о включении четверного тулупа в соревновательную программу.

«Когда прыгнула суперсложный прыжок, и теперь все просят сделать его на соревнованиях», — написала Туктамышева.

Победительница двух этапов Гран-при Александра Трусова рассказала о своей мечте. На странице Olympic Channel она обратилась к исполнительнице роли Дейенерис Таргариен в фантастическом сериале «Игра престолов» Эмили Кларк.

«Я хочу, чтобы актриса, которая играет Дейенерис, мне где-нибудь написала. Или можно было бы с ней встретиться», — сказала фигуристка.

В произвольной программе Трусова выступает под саундтрек из этого сериала — Pray (High Valyrian) солиста Muse Мэттью Беллами и The Night King композитора Рамина Джавади. Она признавалась, что ей понравился сюжет телешоу, однако некоторые сцены показались чересчур шокирующими.

Доминирование россиян и ошибка организаторов премии ISU

Официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) объявил номинантов на премию ISU Skating Awards, вручение которой состоится 22 марта 2020 года. Российские спортсменки, в нынешнем сезоне не оставляющие шансов своим соперницам, доминируют и здесь.

Так, за почётное звание самого ценного фигуриста поборются Алина Загитова, Евгения Медведева, Алёна Косторная, спортивные пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и танцевальные дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Туктамышева попала в список претендентов на награду за лучший костюм и самую зрелищную программу.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков выразил удовлетворение по поводу присутствия большого количества отечественных спортсменов в лонг-листе премии.

«Трудно судить, что станет главным фактором при выборе лучшей фигуристки, потому что всё будет зависеть от приоритетов и критериев, применяемых при определении. Надо сказать, что это подтверждение наших лидирующих позиций в этом виде спорта на данный момент», — приводит слова Горшкова РИА Новости.

В соответствии с регламентом, в голосовании принимают участие болельщики, журналисты, а также члены ISU. Большой ажиотаж вокруг премии привёл к перебоям в работе сайта в первые дни после объявления номинантов.

«Какие-то проблемы с доступом к системе голосования, видимо, возникли из-за повышенного интереса, очень высокая популярность у проекта. Но сейчас IT-специалисты из Швейцарии налаживают работу системы», — рассказал спортивный агент Ари Закарян.

Однако с конкурсом связан и неприятный инцидент. В список лучших нарядов по ошибке был включён костюм россиянина Антона Шулепова из произвольной программы, в которой он выступает под саундтрек из военной драмы «Список Шиндлера». Дело в том, что в его оформлении были использованы элементы униформ охранников и заключённых концентрационного лагеря Освенцим, что вызвало недовольство болельщиков. После новой волны критики организаторы были вынуждены принести извинения.

«ISU сожалеет о том, что на голосование по ошибке был выставлен не тот костюм Шулепова — из произвольной программы вместо короткой. Ошибка была исправлена, и ISU приносит искренние извинения за неё и негативные чувства, которые она вызвала», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой организации.

Шорт-лист ISU Skating Awards будет объявлен 10 февраля.

Прогноз Авербуха и мнение Леоновой

До старта этапа Гран-при остаётся всего несколько дней, и эксперты продолжают делать прогнозы относительно распределения медалей. Многие из них небезосновательно сходятся во мнении, что больше всего шансов на золото россияне имеют в турнире одиночниц. Так, по мнению известного хореографа Ильи Авербуха, основная борьба за место на подиуме развернётся между Трусовой и Косторной, а конкуренцию им составят Щербакова и прошлогодняя победительница Рика Кихира.

«Мы уже видели, что в короткой программе Алёна может получить приличный гандикап, если исполнит её так же фантастически, как сделала это в Японии. В короткой её оценки на 10 баллов выше, чем у Саши. Косторная не показала идеального проката произвольной, не был исполнен второй аксель, который бы повысил ей оценку. Суммарный результат у них отличается на полтора балла, поэтому, конечно, я уверен, что они могут соревноваться», — приводит слова Авербуха официальный сайт олимпийской сборной России.

В то же время он призвал не списывать со счетов и Загитову.

«Конечно, у Алины есть шанс оказаться на пьедестале в случае чистого исполнения короткой программы. Она может получить хорошие баллы, за 80 очков, и оказаться в группе лидеров. Другое дело, что в произвольной нет пока такого серьёзного набора, как у трёх остальных наших девочек», — добавил хореограф.

Практически каждый этап Гран-при нынешнего сезона сопровождался недовольством относительно судейских оценок. Многие специалисты отмечали, что члены жюри намеренно занижали баллы, чтобы не допустить доминирования россиян в финале.

В то же время чемпионка Универсиады 2015 года Алёна Леонова подчеркнула, что речь о предвзятом отношении к отечественным спортсменам не идёт.

«Судейство всегда не такое, как мы хотим. Но да, могу сказать, что на некоторых этапах оценки нашим «подзажали». Особенно Анечке Щербаковой и Лизе Туктамышевой. В этом сезоне более на фигуристок смотрели более предвзято после каждого проката. Пытались найти что-то под микроскопом. Это всегда было и будет. Я считаю, что ко всем так относятся. К той же Кихире — у неё находят недокруты там, где, казалось бы, их нет», — заявила Леонова в блоге YouTube-канала «Ледокол».