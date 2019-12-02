Авербух назвал главную соперницу российских фигуристок в финале Гран-при
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- РИА Новости
«Думаю, что Кихира точно может вклиниться в борьбу. У Рики есть тройной аксель, она набирает высокие баллы за короткую программу», — цитирует эксперта Team Russia.
При этом он отметил, что в этом сезоне японка ещё не показывала идеального выступления и допускала ошибки. Тем не менее он считает, что она способна побороться за попадание в тройку сильнейших.
«Вторую оценку ей, как и Загитовой, будут ставить очень высокую», — добавил Авербух.
Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине. Среди россиянок в женском одиночном катании выступят Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная.
Ранее Авербух назвал фаворитов финала Гран-при.