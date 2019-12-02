Авербух назвал главную соперницу российских фигуристок в финале Гран-при

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух рассказал, кого считает главной соперницей россиянок в финале Гран-при по фигурному катанию.

«Думаю, что Кихира точно может вклиниться в борьбу. У Рики есть тройной аксель, она набирает высокие баллы за короткую программу», — цитирует эксперта Team Russia.

При этом он отметил, что в этом сезоне японка ещё не показывала идеального выступления и допускала ошибки. Тем не менее он считает, что она способна побороться за попадание в тройку сильнейших.

«Вторую оценку ей, как и Загитовой, будут ставить очень высокую», — добавил Авербух.

Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине. Среди россиянок в женском одиночном катании выступят Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная.

Ранее Авербух назвал фаворитов финала Гран-при.