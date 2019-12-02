Авербух назвал фаворитов финала Гран-при

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в парном катании Илья Авербух считает Александру Трусову и Алёну Косторную фаворитками в финале Гран-при.
Авербух назвал фаворитов финала Гран-при
  • Reuters

«Не думаю, что есть человек, который сейчас однозначно смог бы назвать фаворита финала. Но, наверное, если смотреть по результатам этапов, то это Алёна Косторная и Александра Трусова. Объективно они — два фаворита финала. Мы уже видели, что в короткой программе Алёна может получить существенный гандикап, если исполнит её так же фантастически, как она сделала это в Японии. В короткой её оценки на десять баллов выше, чем у Трусовой. Косторная не показала идеального проката произвольной программы, не был исполнен второй аксель, который повысил бы ей оценку. Суммарный результат у них отличается на полтора балла, потому, конечно, я уверен, что они могут соревноваться», — цитирует Авербуха Team Russia.

Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине.

Ранее стало известно расписание финала Гран-при по фигурному катанию у женщин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить