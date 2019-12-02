Авербух назвал фаворитов финала Гран-при

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в парном катании Илья Авербух считает Александру Трусову и Алёну Косторную фаворитками в финале Гран-при.

«Не думаю, что есть человек, который сейчас однозначно смог бы назвать фаворита финала. Но, наверное, если смотреть по результатам этапов, то это Алёна Косторная и Александра Трусова. Объективно они — два фаворита финала. Мы уже видели, что в короткой программе Алёна может получить существенный гандикап, если исполнит её так же фантастически, как она сделала это в Японии. В короткой её оценки на десять баллов выше, чем у Трусовой. Косторная не показала идеального проката произвольной программы, не был исполнен второй аксель, который повысил бы ей оценку. Суммарный результат у них отличается на полтора балла, потому, конечно, я уверен, что они могут соревноваться», — цитирует Авербуха Team Russia.

Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине.

Ранее стало известно расписание финала Гран-при по фигурному катанию у женщин.