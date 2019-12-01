Медведева, Загитова и Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста по версии ISU

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Россиянки Евгения Медведева, Алина Загитова и Алёна Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста сезона по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

На официальном сайте ISU началось голосование за лучших фигуристов в нескольких номинациях. В одиночном катании на звание самого ценного фигуриста нынешнего сезона претендуют Алина Загитова, Евгения Медведева и Алёна Косторная.

Также претендентами на награды являются Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцевальные пары).

За награду «Лучший новичок сезона» будут бороться Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Макар Игнатов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее сообщалось, что фигурист Лазукин пропустит турнир в Загребе из-за травмы колена.

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