Сайт голосования на звание фигуристки года ISU работает с перебоями из-за повышенного спроса

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Большое количество желающих проголосовать за лучшую фигуристку года привело к перебоям в работе системы голосования ISU Skating Awards на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Сайт голосования на звание фигуристки года ISU работает с перебоями из-за повышенного спроса
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Какие-то проблемы с доступом к системе голосования, по всей видимости, возникли из-за повышенного интереса. Очень высокая популярность у проекта. Однако сейчас IT-специалисты из Швейцарии налаживают работу системы», — цитирует слова автора идеи проекта Ари Закаряна РИА Новости.

Церемония вручения наград ISU Skating Awards состоится 22 марта по итогам чемпионата мира в Монреале.

Ранее сообщалось, что Медведева, Загитова и Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста по версии ISU.

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