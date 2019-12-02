Сайт голосования на звание фигуристки года ISU работает с перебоями из-за повышенного спроса

Большое количество желающих проголосовать за лучшую фигуристку года привело к перебоям в работе системы голосования ISU Skating Awards на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

«Какие-то проблемы с доступом к системе голосования, по всей видимости, возникли из-за повышенного интереса. Очень высокая популярность у проекта. Однако сейчас IT-специалисты из Швейцарии налаживают работу системы», — цитирует слова автора идеи проекта Ари Закаряна РИА Новости.

Церемония вручения наград ISU Skating Awards состоится 22 марта по итогам чемпионата мира в Монреале.

Ранее сообщалось, что Медведева, Загитова и Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста по версии ISU.