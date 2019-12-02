Сайт голосования на звание фигуристки года ISU работает с перебоями из-за повышенного спроса
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«Какие-то проблемы с доступом к системе голосования, по всей видимости, возникли из-за повышенного интереса. Очень высокая популярность у проекта. Однако сейчас IT-специалисты из Швейцарии налаживают работу системы», — цитирует слова автора идеи проекта Ари Закаряна РИА Новости.
Церемония вручения наград ISU Skating Awards состоится 22 марта по итогам чемпионата мира в Монреале.
Ранее сообщалось, что Медведева, Загитова и Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста по версии ISU.