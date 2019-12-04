Вызов Самарина, шанс на две медали в парах, борьба за серебро в танцах: чего ждать от россиян в финале Гран-при в Турине

В Турине 5 декабря стартует финал серии Гран-при по фигурному катанию — первый из трёх главных турниров этого сезона. В каждом виде программы выступят шесть участников. В мужском катании Александр Самарин — главный претендент на бронзу, в то время как Юдзуру Ханю и Натан Чен разыграют между собой золото и серебро. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский постараются обойти китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна, а две другие российские пары поспорят за третье место. Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, скорее всего, возьмут серебро в своей дисциплине. Бороться за чемпионство с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном они пока не готовы, если французы сами не допустят грубых ошибок.

Ханю на пороге рекорда

Юдзуру Ханю побеждал в финале Гран-при с 2013 по 2016 год и сумел повторить рекорд Евгения Плющенко из четырёх выигранных турниров. С тех пор японец из-за травм не мог превзойти результат россиянина. В Турине у двукратного олимпийского чемпиона наконец-то такой шанс появится: впервые за три года он не просто выступит в финале, но и будет главным фаворитом.

Ханю удалось в этом сезоне оттеснить на второй план Натана Чена, который выигрывал итоговые соревнования в прошлом и позапрошлом сезонах. Японец не просто продолжает поражать зрителей и судей удивительными постановками и неземной хореографией — в этом сезоне он заново раскрылся как мастер сложнейших прыжков. На этапе Гран-при в Канаде Ханю исполнил шесть четверных прыжков, а также два каскада с тройными акселями во второй половине произвольной программы. В Японии прокаты были проще, но всё равно с невероятно высокой базовой стоимостью.

А для финала Ханю, возможно, припас кое-что новое: он практикует четверной лутц и, вероятно, включит его в свою программу. Этот прыжок получался у двукратного олимпийского чемпиона всего один раз, если не считать успешных попыток на тренировках и в шоу. Если Юдзуру действительно исполнит лутц в четыре оборота, то даже Чену с ним не совладать.

Американский фигурист в этом сезоне — крепкий номер два в мужском катании. Он всё так же технически силён и готов исполнять те же шесть четверных, но иногда допускает помарки, которые Ханю прощать не будет. Если на обычных турнирах Чен ещё мог бы упростить программу, чтобы лишний раз не испытывать судьбу, то в Турине он будет стараться продемонстрировать весь свой арсенал прыжков, потому что иначе победы ему не видать.

Считаться основным претендентом на бронзу имеет право Александр Самарин. Не стоит удивляться, если он вдруг будет лидировать после короткой программы: в ней он превосходит даже двух вышеупомянутых фигуристов. Только Самарин объединил каскад четверной лутц — тройной тулуп с четверным флипом в одной программе. Пока что чистых прокатов в исполнении Самарина не было, даже когда он приземлял зубцовые прыжки, затем страдал тройной аксель. Но когда-то российскому фигуристу должно воздаться за его упорство и попытку выделиться из общей массы.

Если Самарину не удастся раскрыть свой потенциал, то за бронзу будут бороться остальные три участника. На статус тёмной лошадки вправе претендовать Цзинь Боян. Китайский фигурист, выпавший из мировой элиты из-за травм, в этом сезоне практически достиг своего былого уровня и продолжает двигаться дальше. Если ему покорятся два четверных лутца, то Боян станет претендентом на медаль, хотя вернуть себе утраченные компоненты будет сложнее.

Вновь в этом сезоне радует болельщиков и Дмитрий Алиев, напоминая того молодого фигуриста, которого побаивались в олимпийский сезон. Он больше не сыпется во время прокатов, но и не радует полным набором выполненных элементов, в который входит и четверной лутц. Одна из главных проблем Алиева — неумение перестроиться во время программы, если произошёл какой-то форс-мажор. Из-за этого уже дважды в этом сезоне он терял баллы на незачтённых прыжках.

Последним, шестым участником финала будет француз Кевин Аймоз. Для него попадание на этот турнир всегда было заоблачной высотой, но из числа фигуристов, не делающих ставку на четверные прыжки, он всё-таки оказался стабильнее остальных.

Противостояние России и Китая в парах

Чемпионам мира из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуну в этом сезоне бросили достойный вызов россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Стоило паре из Поднебесной выиграть домашний этап Гран-при с лучшей оценкой за сезон, как подопечные Тамары Москвиной её перекрыли в Москве, а затем китайцы не смогли выступить так же здорово в Японии. Давно в парном катании не было такого острого соперничества.

Пока что Бойкову и Козловского рано записывать в претендентов на победу — всё-таки им не хватает и авторитета, и глубины хореографии, и не во всех технических аспектах они превосходят китайцев. Но стоит Суй Вэньцзин и Хань Цуну дать слабину, как первыми в очереди на их свержение как раз будет молодой российский дуэт. Если Бойкова и Козловский останутся с серебром или даже бронзой, то это всё равно для них будет считаться успехом и станет высшим достижением за карьеру.

Не потеряны шансы на медали для ещё трёх пар, две из которых представляют Россию. Анастасия Мишина и Александр Галлямов всего один сезон выступают на взрослом уровне, но успели отобраться в финал. В технике они выделяются на фоне многих опытных пар и пока могут делать ставку только на чистоту исполнения своих прыжков и выбросов. Если что-то у россиян не получится, то их может обойти и менее мастеровитая пара из Канады Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро, как это было на последнем этапе в Японии.

То же самое можно сказать и о Дарье Павлюченко и Денисе Ходыкине. Год назад они стремительно ворвались в финал, но остались на последнем месте. В этом году они стали слаженнее, усложнили прыжки и поддержки, так что за бронзу в Турине тоже смогут бороться. Для большего им не хватает стабильности на выбросах и компонентов — за один сезон Павлюченко и Ходыкин так и не совершили рывок в этом направлении. Для них задачей минимум будет обойти китайцев Пэн Чэн и Цзинь Ян, чтобы взять реванш за второе место на этапе в США. Россиянам вполне по силам это сделать, так как сами фигуристы из Китая едва набирают 200 баллов за два чистых проката.

Шанс на серебро в танцах

В танцах на льду логично будет ожидать продолжение доминирования французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Этот сезон является для них продолжением сверхуспешного прошлого, когда ни один дуэт не смог приблизиться к ним по оценкам. Только теперь четырёхкратные чемпионы мира не стали пропускать серию Гран-при и спокойно отобрались в финал. Интересно, что из всех ежегодных турниров именно этот является для Пападакис и Сизерона самым неудачным — у них в послужном списке всего одна победа в 2017 году.

Постепенно такой же недостижимой высотой для большинства танцевальных дуэтов становится и второе место. Уже сложно представить, что на него поднимется кто-то кроме Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Хотя техническая панель всё ещё имеет претензии к ним, но компоненты они получают весьма достойные, а для танцев именно эта оценка является основной. Главные соперники россиян Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью не выступали с октября и должны были за этот месяц что-то придумать, чтобы сократить отставание от учеников Александра Жулина.

У Александры Степановой и Ивана Букина обратная история — их технику судьи оценивают на самом высоком после Пападакис и Сизерона уровне, однако компоненты у них находятся на том же уровне, что и два—три года назад, когда пара только догоняла мировую элиту. Решить эту проблему россиянам не удаётся, а без этого претендовать на медали финала Гран-при даже с чистым катанием будет сложно. Остаётся только спорить за четвёртое место с канадцами Пайпер Гиллес — Поль Пуарье и американцами Мэдисон Чок — Эван Бейтс.