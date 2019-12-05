Готовность номер один: что показали россиянки на последней тренировке перед стартом финала Гран-при в Турине
- Алина Загитова на тренировке перед соревнованиями в одиночном катании среди женщин в финале Гран-при в Турине, 5 декабря
- © Владимир Песня/РИА Новости
Соревновательная программа финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стартовала в четверг, 5 декабря, с прокатов юниоров, за которыми на вечер были запланированы короткие программы мужчин и пар. Девушки, чьих состязаний российские болельщики ждут с особым нетерпением, начнут выступления только на следующий день. На четверг у них были запланированы лишь официальные тренировки под музыку на главном льду «Палавелы».
Группа Этери Тутберидзе по традиции прибыла в Турин непосредственно к контрольной раскатке, чтобы подольше позаниматься дома. Из-за этого все четыре фигуристки из России пропустили жеребьёвку, которая состоялась в среду. Отсутствие двух третей участниц, за которых номерки тянули Рика Кихира и Брэди Теннелл, стало поводом для шуток среди болельщиков — они предложили фигуристкам разыграть золото и серебро, пока не приехали россиянки.
Но официальную тренировку российские спортсменки уже не пропускали и устроили настоящее шоу. Особенно старалась Александра Трусова. На раскатке она исполнила тройной аксель — новый прыжок в своём арсенале, который может помочь ей набрать больше баллов в короткой программе. Трусова не стала включать его в предварительный контент на финал Гран-при, но теперь у болельщиков есть шанс всё-таки увидеть 12-ю фигуристку в истории, исполнившую тройной аксель на соревнованиях.
Во время прогона Трусова вернулась к статусу королевы четверных прыжков и вновь удивила всех, кому повезло увидеть её произвольную композицию. Она начала программу с четверного флипа — нового для неё элемента. Ранее его на тренировках показывала только Анна Щербакова, а Алина Загитова пробовала исполнить прыжок с удочкой. Трусова на этом не остановилась и сделала четверной сальхов и четверной лутц. То, что с первым из них проблем не возникло, было особенно важно — именно сальхов в последнее время не давался фигуристке.
О четверном тулупе Трусова тоже не забывала — им начинался каскад с тройным сальховом через ойлер. В конце выступления 15-летняя фигуристка вновь исполнила четверной тулуп, и только на нём произошёл единственный сбой, что можно было объяснить усталостью спортсменки — столь сложные прыжки принято показывать в начале проката.
Ещё одна исполнительница четверных прыжков Анна Щербакова тоже показала своё мастерство. Она дважды исполнила свой фирменный лутц отдельным элементом и в каскаде. Фигуристка также попыталась сделать и четверной флип, но упала. Чемпионка России рассказала, что пока только осваивает этот прыжок и не может показать его на соревнованиях.
«Я считаю, что я боец. На льду надо больше проявлять характер, бороться за каждый элемент. Этому меня тренеры учат, чтобы на льду не вылезала такая «спокойная девочка». Да, я хрупкая и небольшая, но при этом на льду стараюсь работать как полноценный взрослый фигурист. Для меня важно, чтобы это видели, а не просто, что маленькая девочка вышла на лёд. Сейчас я тренирую четверные лутц и флип. Лутц уже стоит у меня в программе, флип пока в стадии тренировок. Мне очень нравится работать над прыжками, это адреналин, ощущение полёта», — рассказала Щербакова в интервью «Олимпийскому каналу».
Не получился чистым тренировочный прогон и у Алёны Косторной. Фигуристка, овладевшая по ходу сезона тройным акселем, сорвала этот прыжок, приземлившись с него на обе ноги. Вторая попытка в каскаде с двойным тулупом уже была идеальной. Но затем нарекания вызвал каскад флип — тулуп, на котором Косторной вновь пришлось приложить максимум усилий, чтобы не упасть.
Алине Загитовой удался лучший прокат на тренировке. Олимпийская чемпионка не допускала никаких ошибок, в том числе на самом сложном своём каскаде лутц — риттбергер. Ей крайне необходимо выступить в финале Гран-при чисто, чтобы надеяться на медаль, так как все конкуренты значительно опережают Загитову в технической сложности программ.
Главная соперница россиянок Рика Кихира в четверг не стала пробовать четверной сальхов, хотя он указан в её планируемом контенте. Японка показала старый вариант своей произвольной программы с двумя тройными акселями, из которых один оказался недокрученным — фигуристка совершила лишь один оборот.
Если бы за контрольные прокаты судьи выставляли оценки, то больше всех баллов наверняка набрала бы Трусова, а за ней расположились бы Щербакова и Косторная, за которыми следовали бы Кихира, Загитова и Теннелл. Но всё решится только после официальных выступлений, и девушкам ещё нужно будет показать короткую программу —соревнования начнутся 6 декабря в 21:50 по московскому времени. На лёд Турина по очереди выйдут Косторная, Трусова, Щербакова, Кихира, Теннелл и Загитова.
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