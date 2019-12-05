Готовность номер один: что показали россиянки на последней тренировке перед стартом финала Гран-при в Турине

Накануне старта женских соревнований финала Гран-при по фигурному катанию прошла официальная тренировка всех участниц. Александра Трусова показала на ней тройной аксель и четверной флип, доведя количество своих четверных прыжков в произвольной программе до пяти. Анна Щербакова тоже попыталась сделать флип, однако упала после двух чистых четверных лутцев. Алина Загитова идеально исполнила свою произвольную программу, показав готовность бороться за медали.

Соревновательная программа финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стартовала в четверг, 5 декабря, с прокатов юниоров, за которыми на вечер были запланированы короткие программы мужчин и пар. Девушки, чьих состязаний российские болельщики ждут с особым нетерпением, начнут выступления только на следующий день. На четверг у них были запланированы лишь официальные тренировки под музыку на главном льду «Палавелы».

Группа Этери Тутберидзе по традиции прибыла в Турин непосредственно к контрольной раскатке, чтобы подольше позаниматься дома. Из-за этого все четыре фигуристки из России пропустили жеребьёвку, которая состоялась в среду. Отсутствие двух третей участниц, за которых номерки тянули Рика Кихира и Брэди Теннелл, стало поводом для шуток среди болельщиков — они предложили фигуристкам разыграть золото и серебро, пока не приехали россиянки.

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Но официальную тренировку российские спортсменки уже не пропускали и устроили настоящее шоу. Особенно старалась Александра Трусова. На раскатке она исполнила тройной аксель — новый прыжок в своём арсенале, который может помочь ей набрать больше баллов в короткой программе. Трусова не стала включать его в предварительный контент на финал Гран-при, но теперь у болельщиков есть шанс всё-таки увидеть 12-ю фигуристку в истории, исполнившую тройной аксель на соревнованиях.

Во время прогона Трусова вернулась к статусу королевы четверных прыжков и вновь удивила всех, кому повезло увидеть её произвольную композицию. Она начала программу с четверного флипа — нового для неё элемента. Ранее его на тренировках показывала только Анна Щербакова, а Алина Загитова пробовала исполнить прыжок с удочкой. Трусова на этом не остановилась и сделала четверной сальхов и четверной лутц. То, что с первым из них проблем не возникло, было особенно важно — именно сальхов в последнее время не давался фигуристке.

О четверном тулупе Трусова тоже не забывала — им начинался каскад с тройным сальховом через ойлер. В конце выступления 15-летняя фигуристка вновь исполнила четверной тулуп, и только на нём произошёл единственный сбой, что можно было объяснить усталостью спортсменки — столь сложные прыжки принято показывать в начале проката.

Ещё одна исполнительница четверных прыжков Анна Щербакова тоже показала своё мастерство. Она дважды исполнила свой фирменный лутц отдельным элементом и в каскаде. Фигуристка также попыталась сделать и четверной флип, но упала. Чемпионка России рассказала, что пока только осваивает этот прыжок и не может показать его на соревнованиях.

«Я считаю, что я боец. На льду надо больше проявлять характер, бороться за каждый элемент. Этому меня тренеры учат, чтобы на льду не вылезала такая «спокойная девочка». Да, я хрупкая и небольшая, но при этом на льду стараюсь работать как полноценный взрослый фигурист. Для меня важно, чтобы это видели, а не просто, что маленькая девочка вышла на лёд. Сейчас я тренирую четверные лутц и флип. Лутц уже стоит у меня в программе, флип пока в стадии тренировок. Мне очень нравится работать над прыжками, это адреналин, ощущение полёта», — рассказала Щербакова в интервью «Олимпийскому каналу».

Не получился чистым тренировочный прогон и у Алёны Косторной. Фигуристка, овладевшая по ходу сезона тройным акселем, сорвала этот прыжок, приземлившись с него на обе ноги. Вторая попытка в каскаде с двойным тулупом уже была идеальной. Но затем нарекания вызвал каскад флип — тулуп, на котором Косторной вновь пришлось приложить максимум усилий, чтобы не упасть.

Алине Загитовой удался лучший прокат на тренировке. Олимпийская чемпионка не допускала никаких ошибок, в том числе на самом сложном своём каскаде лутц — риттбергер. Ей крайне необходимо выступить в финале Гран-при чисто, чтобы надеяться на медаль, так как все конкуренты значительно опережают Загитову в технической сложности программ.

Главная соперница россиянок Рика Кихира в четверг не стала пробовать четверной сальхов, хотя он указан в её планируемом контенте. Японка показала старый вариант своей произвольной программы с двумя тройными акселями, из которых один оказался недокрученным — фигуристка совершила лишь один оборот.

Если бы за контрольные прокаты судьи выставляли оценки, то больше всех баллов наверняка набрала бы Трусова, а за ней расположились бы Щербакова и Косторная, за которыми следовали бы Кихира, Загитова и Теннелл. Но всё решится только после официальных выступлений, и девушкам ещё нужно будет показать короткую программу —соревнования начнутся 6 декабря в 21:50 по московскому времени. На лёд Турина по очереди выйдут Косторная, Трусова, Щербакова, Кихира, Теннелл и Загитова.