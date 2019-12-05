Бутырская считает, что Загитовой будет сложно в финале Гран-при

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Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о шансах россиянки Алины Загитовой в финале Гран-при в Турине.
Бутырская считает, что Загитовой будет сложно в финале Гран-при
  • РИА Новости

«Очень её люблю и восхищаюсь как спортсменкой, но ей сложно. Пришло новшество — четверные прыжки в женском катании. Сейчас они выигрывают — или три тройных акселя, которые можно делать в двух программах. Пока нельзя перебить технику второй оценкой», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что с её стороны будет неправильно надеться, что все остальные спортсменки сорвут свои прыжки — и Загитова сможет занять первое место.

Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине.

Ранее Бутырская выразила уверенность, что российские фигуристки займут весь пьедестал в финале Гран-при.

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