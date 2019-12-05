Бутырская считает, что Загитовой будет сложно в финале Гран-при
- РИА Новости
«Очень её люблю и восхищаюсь как спортсменкой, но ей сложно. Пришло новшество — четверные прыжки в женском катании. Сейчас они выигрывают — или три тройных акселя, которые можно делать в двух программах. Пока нельзя перебить технику второй оценкой», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».
Она также отметила, что с её стороны будет неправильно надеться, что все остальные спортсменки сорвут свои прыжки — и Загитова сможет занять первое место.
Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине.
Ранее Бутырская выразила уверенность, что российские фигуристки займут весь пьедестал в финале Гран-при.