Бутырская считает, что Загитовой будет сложно в финале Гран-при

Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о шансах россиянки Алины Загитовой в финале Гран-при в Турине.

«Очень её люблю и восхищаюсь как спортсменкой, но ей сложно. Пришло новшество — четверные прыжки в женском катании. Сейчас они выигрывают — или три тройных акселя, которые можно делать в двух программах. Пока нельзя перебить технику второй оценкой», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что с её стороны будет неправильно надеться, что все остальные спортсменки сорвут свои прыжки — и Загитова сможет занять первое место.

Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине.

Ранее Бутырская выразила уверенность, что российские фигуристки займут весь пьедестал в финале Гран-при.