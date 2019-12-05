Бутырская уверена, что российские фигуристки займут весь пьедестал в финале Гран-при

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Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась ожиданиями от соревнований в женском одиночном катании в финале Гран-при.
Бутырская уверена, что российские фигуристки займут весь пьедестал в финале Гран-при
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Сейчас у Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Алёны Косторной будет первая очная встреча. До этого говорить, кто из них лучше, не совсем правильно. У Ани были ошибки, у Саши были срывы, а здесь они все вместе выяснят, кто лучше», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

По её мнению, каждая из перечисленных спортсменок способна победить и многое будет зависеть от чистоты проката.

«Выражу уверенность, что все три медали в женском одиночном катании будут российскими. Понимаю, что есть Кихира, но пока она заявляет одно, а показывает другое. Она ещё не может составить конкуренцию нашим девочкам», — добавила Бутырская.

Напомним, что в этом сезоне российские фигуристки первыми в истории выиграли все шесть этапов серии Гран-при. Косторная победила во Франции и Японии, Щербакова — в США и Китае, а Трусова — в Канаде и России. 

Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине.

Ранее Щербакова заявила, что старается показать себя взрослой фигуристкой.

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