Щербакова заявила, что старается показать себя взрослой фигуристкой
- Reuters
«Да, я хрупкая и небольшая, но при этом на льду стараюсь показывать всё, как полноценный взрослый фигурист. Для меня это важно, чтобы это видели, а не просто, что маленькая девочка вышла на лёд», — приводит слова Щербаковой Olympic Channel.
Она также считает, что во время проката необходимо постоянно проявлять характер и бороться за каждый элемент.
В этом сезоне Щербакова выиграла этапы серии Гран-при в США и Китае.
Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине.
Ранее Щербакова назвала главные плюсы тренера Этери Тутберидзе.