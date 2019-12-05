Щербакова заявила, что старается показать себя взрослой фигуристкой

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Российская фигуристка Анна Щербакова призналась, что для неё важно, чтобы зрители в ней видели взрослую спортсменку.
Щербакова заявила, что старается показать себя взрослой фигуристкой
  • Reuters

«Да, я хрупкая и небольшая, но при этом на льду стараюсь показывать всё, как полноценный взрослый фигурист. Для меня это важно, чтобы это видели, а не просто, что маленькая девочка вышла на лёд», — приводит слова Щербаковой Olympic Channel.

Она также считает, что во время проката необходимо постоянно проявлять характер и бороться за каждый элемент. 

В этом сезоне Щербакова выиграла этапы серии Гран-при в США и Китае.

Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине.

Ранее Щербакова назвала главные плюсы тренера Этери Тутберидзе.

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