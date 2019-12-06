Рекорд Косторной, чистый прокат Загитовой и падение Трусовой: как прошла короткая программа женщин в финале Гран-при

В финале Гран-при по фигурному катанию стартовали состязания девушек. Алёна Косторная выиграла короткую программу с мировым рекордом, набрав 85,45 балла. Алина Загитова благодаря безупречному выступлению смогла подняться на второе место, обойдя Анну Щербакову. Александра Трусова упала с тройного акселя и проиграла Косторной 14 баллов, заняв при этом лишь промежуточное пятое место.

Если в первый день финала Гран-при болельщики взахлёб обсуждали, что нового припасли фигуристки для произвольной программы, то в пятницу стали появляться подробности коротких прокатов, которые должны были состояться вечером. Самым ожидаемым событием стал тройной аксель Александры Трусовой. Новый прыжок «ультра-си» появился в её арсенале несколько дней назад, но в предварительный план на состязания в Турине она включать его не торопилась.

И всё-таки желание лидировать по итогам короткой программы взяло верх. Трусова твёрдо решила, что тройной аксель ей необходим, и стала усиленно его напрыгивать на раскатке. Получалось не очень — падения следовали одно за другим, а они приводили и к ошибкам на других элементах. У 15-летней фигуристки оставалось ещё несколько часов, чтобы попытаться что-то исправить вне льда или отложить коварный прыжок до чемпионата России.

У Алёны Косторной сомнений в том, исполнять тройной аксель или нет, быть не могло. Хотя она и исполняла его на тренировках с недокрутами, ей возвращаться к двойному уже было поздно. В Турин она приехала рекордсменкой мира в короткой программе и должна была оправдать такой статус, причём Косторной выпало выходить на лёд первой.

«Ангел» в исполнении фигуристки сразу же ожил, едва началась музыка. Косторная будто действительно обрела крылья, которые при заходе на тройной аксель унесли её на недостижимую высоту и помогли мягко приземлиться. Оценки судей тоже поползли вверх — никогда ещё россиянка за свой прыжок не набирала так много, как сейчас.

Дальше Косторную было уже не остановить — и тройной лутц, и каскад получили практически максимальные надбавки, а всем остальным элементам они полагались автоматически. Гениальный прокат россиянки просто нельзя было не оценить на новые рекордные баллы, и зрители их увидели на табло. 85,45 балла сразу же позволили Косторной одержать психологическую победу над соперницами. Ученице Этери Тутберидзе оставалось только ждать, когда она будет оформлена официально.

📢 Hear them roar!!! Alena Kostornaia delivers it all to take the Ladies Short Program at the Grand Prix Final! 🙌



Full results: https://t.co/n13ONXeu7k#GPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/X1tpVSpN2k — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 6, 2019

Трусова следующей представила свой короткий прокат под музыку Эдварда Грига. Весь успех её программы держался на тройном акселе, но прыжок так и остался в мечтах фигуристки. Она упала, заработав меньше баллов, чем могла бы на проверенном двойном акселе. Трусовой оставалось только сократить отставание от мирового рекорда до минимального, но оно всё-таки вышло весьма солидным. Она проиграла одногруппнице ровно 14 баллов, и теперь только программа с пятью четверными прыжками сможет принести Трусовой победу.

Анна Щербакова априори не была фавориткой короткой программы — и в компонентах, и в технике она уступает Косторной. Но всё возможное чемпионка России сделала. Чистый прыжковый контент был увенчан каскадом лутц — риттбергер во второй половине, за который никто кроме неё в мире не получает бонусные баллы. Щербакова набрала 78,27 балла, почти на пять пунктов превысив личный рекорд. Теперь её четверных прыжков Косторной стоит опасаться в первую очередь.

Последней фигуристкой, у которой технической базы могло бы хватить, чтобы отнять лидерство у российской спортсменки, была Рика Кихира. Но и её тройной аксель оставлял желать лучшего. После неправильного приземления японка не справилась и с каскадом — падение на тулупе окончательно отправило её на последнее место вслед за Трусовой. Действующая пока что победительница финала Гран-при едва шагнула за отметку в 70 баллов.

Самая возрастная и самая неискушённая участница турнира Брэди Теннелл неожиданно стала самой опасной соперницей для россиянок. Хотя она и начала прокат с недокрута на тулупе, дальше 21-летняя спортсменка была привычно невозмутима, спокойно исполняя шаг за шагом свою программу. Теннелл уступила Трусовой в технической оценке, но благодаря компонентам обошла ученицу Тутберидзе и заняла третье место с 72,20 балла.

Алина Загитова закрывала первый день женский соревнований, и связанные с ней ожидания были самым разными. Давно болельщики не радовались её чистым прокатам, но в Турине она на каждой тренировке была безупречна. Эта стабильность осталась при ней и сейчас. Олимпийская чемпионка настолько здорово выполнила лутц — риттбергер в начале программы, что сомневавшиеся по поводу недокрута судьи решили всё-таки оценить каскад максимально щедро.

Оставив самый сложный элемент позади, Загитова начала кататься в своё удовольствие, а для неё это лучший способ выступать на самом высоком уровне. Изумительная оценка Косторной за компоненты была перекрыта баллами, которыми судьи одарили старшую из всех учениц Тутберидзе. Для лидерства Загитовой не хватало базовой стоимости, но второе место она полностью заслужила. Её борьба за место под солнцем в этом сезоне ещё не окончена.