Тарасова: Щербакова выполнила каскад, как Загитова на Олимпиаде
- РИА Новости
По мнению специалиста, россиянка работала нежно, но точно.
«Всё сделано было точно», — отметила Тарасова в эфире Первого канала.
По её словам, прокат Щербаковой оставил сильное впечатление.
«Щербакова выполнила каскад, с которым Загитова выиграла Олимпийские игры. Это не шутки шутить, между прочим. Внутренняя сила была правильная. Она все делает так нежно, но так точно!» — добавила Тарасова.
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