Тарасова: Щербакова выполнила каскад, как Загитова на Олимпиаде

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Анна Щербакова сумела обойтись без ошибок в короткой программе финала Гран-при в Турине.
Тарасова: Щербакова выполнила каскад, как Загитова на Олимпиаде
  • РИА Новости

По мнению специалиста, россиянка работала нежно, но точно.

«Всё сделано было точно», — отметила Тарасова в эфире Первого канала. 

По её словам, прокат Щербаковой оставил сильное впечатление.

«Щербакова выполнила каскад, с которым Загитова выиграла Олимпийские игры. Это не шутки шутить, между прочим. Внутренняя сила была правильная. Она все делает так нежно, но так точно!» — добавила Тарасова.

Ранее открывавшая своим прокатом короткую программу Алёна Косторная установила мировой рекорд.

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