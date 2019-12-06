Тарасова: Щербакова выполнила каскад, как Загитова на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Анна Щербакова сумела обойтись без ошибок в короткой программе финала Гран-при в Турине.

РИА Новости

По мнению специалиста, россиянка работала нежно, но точно. «Всё сделано было точно», — отметила Тарасова в эфире Первого канала. По её словам, прокат Щербаковой оставил сильное впечатление. «Щербакова выполнила каскад, с которым Загитова выиграла Олимпийские игры. Это не шутки шутить, между прочим. Внутренняя сила была правильная. Она все делает так нежно, но так точно!» — добавила Тарасова. Ранее открывавшая своим прокатом короткую программу Алёна Косторная установила мировой рекорд.