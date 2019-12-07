Трусова ответила, будет ли она исполнять пять четверных прыжков в произвольной программе

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Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, не намерена ли она исполнить пять прыжков в четыре оборота в произвольной программе финала серии Гран-при в итальянском Турине.
Трусова ответила, будет ли она исполнять пять четверных прыжков в произвольной программе
  • РИА Новости

«Всё увидите! Четверной флип выучила перед прошлым Новым годом. Не вставляла его в программы, потому что не успевала размять все четверные за 6 минут. Сейчас они стали стабильнее, и я его включила», — приводит слова Трусовой Sport24.

Она также выразил сомнения, что ей удастся разучить четверной аксель.

По итогам своего выступления Трусова, допустившая падение, набрала 71,45 балла и заняла пятое место. Произвольную программу спортсменки представят 7 декабря.

Ранее она заявила, что не расстроилась из-за падения в финале Гран-при.

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