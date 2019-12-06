Трусова: не расстроилась из-за падения в финале Гран-при

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Российская фигуристка Александра Трусова, допустившая падение в короткой программе в финале Гран-при в Турине, призналась, что не расстроилась из-за досадной ошибки.
Трусова: не расстроилась из-за падения в финале Гран-при
  • РИА Новости

«Настроение у меня хорошее. Я попробовала аксель. Сделала его достаточно хорошо, но упала. Конечно, не жалею, что рискнула», — приводит слова спортсменки Sport24.

По её словам, она намерена и дальше рисковать, а также он не знает, почему он ей даётся сложнее.

«Я сейчас улыбаюсь, потому что получаю кайф от выступления. Не расстроена, что упала. Это только первая попытка сделать новый прыжок», — добавила Трусова. 

Трусова упала с тройного акселя и заняла пятое место в короткой программе, набрав 71,45 балла.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась об ошибке Трусовой в короткой программе финала Гран-при.

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