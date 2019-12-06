Тарасова высказалась об ошибке Трусовой в короткой программе финала Гран-при

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на ошибку Александры Трусовой в короткой программе финала серии Гран-при в Турине.

«Как хотелось, чтобы она этот аксель прыгнула! У неё было мало времени. Аксель — сложнейший прыжок, но очень жаль, что она не сделала», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Она также отметила, что Трусовой необходимо отработать данный прыжок к чемпионату России.

«Просто не хватило напрыганных элементов, чтобы из любого положения вытянуть», — добавила Тарасова.

Трусова упала с тройного акселя и заняла пятое место в короткой программе, набрав 71,45 балла.

Ранее Тарасова восторженно отреагировала на выступление Алины Загитовой в короткой программе.