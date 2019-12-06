Тарасова высказалась об ошибке Трусовой в короткой программе финала Гран-при

Короткая ссылка
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на ошибку Александры Трусовой в короткой программе финала серии Гран-при в Турине.
Тарасова высказалась об ошибке Трусовой в короткой программе финала Гран-при
  • РИА Новости

«Как хотелось, чтобы она этот аксель прыгнула! У неё было мало времени. Аксель — сложнейший прыжок, но очень жаль, что она не сделала», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Она также отметила, что Трусовой необходимо отработать данный прыжок к чемпионату России.

«Просто не хватило напрыганных элементов, чтобы из любого положения вытянуть», — добавила Тарасова.

Трусова упала с тройного акселя и заняла пятое место в короткой программе, набрав 71,45 балла.

Ранее Тарасова восторженно отреагировала на выступление Алины Загитовой в короткой программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить