Тарасова восторженно отреагировала на выступление Загитовой в короткой программе
- РИА Новости
«Вот умница! Всё сделала! Она произвела сильнейшее впечатление. Так сконцентрировалась! Это уже взрослый человек. Молодец девочка!» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Она также отметила, что Алёна Косторная обошла Загитову во многом за счёт тройного акселя.
Загитова набрала 79,60 балла и заняла второе место в короткой программе.
Ранее Тарасова сравнила каскад Анны Щербаковой с каскадом Загитовой на Олимпиаде.