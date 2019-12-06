Тарасова восторженно отреагировала на выступление Загитовой в короткой программе

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в короткой программе финала серии Гран-при в Турине.
Тарасова восторженно отреагировала на выступление Загитовой в короткой программе
  • РИА Новости

«Вот умница! Всё сделала! Она произвела сильнейшее впечатление. Так сконцентрировалась! Это уже взрослый человек. Молодец девочка!» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Она также отметила, что Алёна Косторная обошла Загитову во многом за счёт тройного акселя.

Загитова набрала 79,60 балла и заняла второе место в короткой программе.

Ранее Тарасова сравнила каскад Анны Щербаковой с каскадом Загитовой на Олимпиаде.

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