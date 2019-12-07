Косторная заявила, что не обращает внимания на мировой рекорд

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Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в короткой программе мировой рекорд в короткой программе в Финале Гран-при в итальянском Турине.
Косторная заявила, что не обращает внимания на мировой рекорд
  • РИА Новости

«На рекорд особо внимания не обращаю, один раз я его поставила, теперь совершенствуюсь. Тренеры изначально настраивали на то, что баллов будет чуть поменьше. Но получилось чуть больше. Я знаю примерно свои оценки при чистом прокате», — приводит слова Косторной РИА Новости.

Она отметила, что не испытывала каких-то особых ощущений по поводу установления мирового рекорда.

«Всё то же, что и раньше — надо было сделать своё и посмотреть, что поставили судьи», — добавила фигуристка.

По итогам своего проката Косторная набрала 85,45 балла, тем самым обновив установленный нею же мировой рекорд. Такой результат позволил ей занять первое место перед произвольной программой в финале серии Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова выступит последней в произвольной программе в финале Гран-при.

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